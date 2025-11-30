Piastri: "Está claro que nos equivocamos, es realmente frustrante"

Si hay un piloto que tiene una cara de póquer en la que es prácticamente imposible captar una emoción, ése es sin duda Óscar Piastri. Sin embargo, la decepción por lo sucedido en Qatar era tan evidente que era imposible no leerla en el rostro del piloto de McLaren.

El australiano estaba haciendo un fin de semana prácticamente perfecto, que parecía poder acercarle mucho a la lucha por el título. Tras firmar una "doble pole position" y ganar la sprint, Piastri se había puesto también en cabeza ganar la carrera larga de Losail, pero en la séptima vuelta todas sus esperanzas de título se esfumaron cuando McLaren decidió no entrar en boxes con el coche de seguridad en la pista por el accidente de Nico Hulkenberg, mientras todos los demás sí lo hacían.

De hecho, cuando los McLaren hicieron sus dos paradas, Max Verstappen ya lideraba en solitario con un margen de más de 17 segundos. Piastri en ese momento lo intentó, lo dio todo, pero no fue suficiente. Logró remontar, pero tuvo que conformarse con un puesto de honor que le hace caer a la tercera posición del Mundial, a 16 puntos de su compañero de box, que al final acabó cuarto.

"Está claro que hice la mejor carrera que pude, di todo lo que tenía, pero hicimos algo mal y no podría haber hecho más. Lo hice lo mejor que pude, pero está claro que hoy no tenía que ser así", dijo el australiano nada más terminar la carrera.

Resumen y resultados de la carrera: Fórmula 1 Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Cuando se le preguntó si creía que McLaren debería haber diferenciado su estrategia parando al menos uno de los coches durante el coche de seguridad, respondió: "En retrospectiva es bastante obvio lo que deberíamos haber hecho, pero todavía tenemos que discutirlo con el equipo".

Ver el vaso medio lleno no es fácil, pero Piastri al menos quería intentarlo, porque al menos este fin de semana ha recuperado la velocidad que parecía haber perdido durante demasiado tiempo.

"No todo es negativo. Al contrario, ha sido un fin de semana muy bueno porque mi ritmo ha sido muy fuerte, pero en estos momentos es un poco difícil de digerir todo esto. Teniendo en cuenta cómo he pilotado, no ganar es realmente frustrante", concluyó.

Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!