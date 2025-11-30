Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Piastri: "Está claro que nos equivocamos, es realmente frustrante"

La decisión de McLaren de no parar a sus dos coches cuando salió el coche de seguridad le costó a Piastri la victoria en el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Si hay un piloto que tiene una cara de póquer en la que es prácticamente imposible captar una emoción, ése es sin duda Óscar Piastri. Sin embargo, la decepción por lo sucedido en Qatar era tan evidente que era imposible no leerla en el rostro del piloto de McLaren.

El australiano estaba haciendo un fin de semana prácticamente perfecto, que parecía poder acercarle mucho a la lucha por el título. Tras firmar una "doble pole position" y ganar la sprint, Piastri se había puesto también en cabeza ganar la carrera larga de Losail, pero en la séptima vuelta todas sus esperanzas de título se esfumaron cuando McLaren decidió no entrar en boxes con el coche de seguridad en la pista por el accidente de Nico Hulkenberg, mientras todos los demás sí lo hacían.

De hecho, cuando los McLaren hicieron sus dos paradas, Max Verstappen ya lideraba en solitario con un margen de más de 17 segundos. Piastri en ese momento lo intentó, lo dio todo, pero no fue suficiente. Logró remontar, pero tuvo que conformarse con un puesto de honor que le hace caer a la tercera posición del Mundial, a 16 puntos de su compañero de box, que al final acabó cuarto.

"Está claro que hice la mejor carrera que pude, di todo lo que tenía, pero hicimos algo mal y no podría haber hecho más. Lo hice lo mejor que pude, pero está claro que hoy no tenía que ser así", dijo el australiano nada más terminar la carrera.

Resumen y resultados de la carrera:

Cuando se le preguntó si creía que McLaren debería haber diferenciado su estrategia parando al menos uno de los coches durante el coche de seguridad, respondió: "En retrospectiva es bastante obvio lo que deberíamos haber hecho, pero todavía tenemos que discutirlo con el equipo".

Ver el vaso medio lleno no es fácil, pero Piastri al menos quería intentarlo, porque al menos este fin de semana ha recuperado la velocidad que parecía haber perdido durante demasiado tiempo.

"No todo es negativo. Al contrario, ha sido un fin de semana muy bueno porque mi ritmo ha sido muy fuerte, pero en estos momentos es un poco difícil de digerir todo esto. Teniendo en cuenta cómo he pilotado, no ganar es realmente frustrante", concluyó.

Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1

Nico Hulkenberg, Sauber

Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Franco Colapinto, Alpine

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oscar Piastri, McLaren

Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Franco Colapinto, Alpine

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Franco Colapinto, Alpine

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Pierre Gasly, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Charles Leclerc, Ferrari

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Carlos Sainz, Williams

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren

Carlos Sainz, Williams

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

CIUDAD DE LUSAIL, QATAR - 30 DE NOVIEMBRE: Los pilotos se preparan para la salida en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Lusail, Qatar. (Foto de Lars Baron/LAT

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Vista general de la red

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Sauber

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Fórmula 1
90

Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1

Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1