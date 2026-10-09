Norris, "sin excusa" para la diferencia con Piastri en Singapur
Lando Norris ha reconocido que "no he hecho un buen trabajo" en la clasificación al sprint del GP de Singapur 2026 de la F1.
Lando Norris afirma que "no tiene excusa" para su mal resultado en la clasificación al sprint del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1.
Tras quedar séptimo en la SQ1, 0,020s por delante de su compañero en McLaren, Oscar Piastri, y tercero en la SQ2, 0,534s más rápido que el australiano, Norris fue quinto en la ronda decisiva de la SQ3. En esa fase final, Piastri le superó por 0,133s.
"Simplemente no creo que haya hecho una vuelta muy buena", admitió el piloto británico. "Eso es todo, no hay excusa".
Tras sufrir problemas de inyección de combustible en Bakú y Malasia, que mermaron la velocidad del MCL40 en las rectas, McLaren introdujo una solución para Marina Bay.
Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con esa solución, Norris respondió: "Creo que sí, por lo que he visto hasta ahora. Para ser sincero, todavía no lo sé todo. Los chicos siguen investigándolo y ha sido un día ajetreado".
"Muchas cosas parecen ir bien. Parecemos más unidos como equipo. Sencillamente, yo no hice un buen trabajo", reconoció el actual campeón del mundo de Fórmula 1.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
Por su parte, Piastri superó a su compañero de equipo en la clasificación por tercera vez en las últimas cinco sesiones —incluida Bakú, donde Norris sufrió especialmente el problema de inyección de combustible— tras encajar un 8-0 entre Barcelona y Zandvoort.
"Estoy bastante contento", dijo Piastri, tras haber conseguido el cuarto puesto en la qualy sprint de Singapur. "Creo que eso era más o menos lo que podíamos hacer. Ya sabes, en un fin de semana al sprint es muy, muy complicado sacar todo el tiempo de vuelta".
"Noté que con los neumáticos blandos el coche respondía mucho mejor. Me costó con los medios, pero en cuanto pusimos los blandos, me sentí muy a gusto. Así que, sí, no ha estado mal", añadió el australiano.
La primera sección del circuito fue un punto clave para el piloto de McLaren: "Tenía algunos problemas con el coche en esa zona", admitió. "Ahora iba un poco mejor".
"En cuanto a la sensación general del coche, ya sabes, no es diferente de lo que suele ser. Hay que exprimirlo al máximo para ser rápido. Y una vez que añadimos un poco más de agarre con los blandos, fue un poco mejor. Pero, sí, sigue siendo un reto", concluyó.
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