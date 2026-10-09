Por qué la FIA no sancionó a Verstappen tras adelantar a Hamilton con bandera amarilla

Max Verstappen ha sido absuelto de cualquier infracción relacionada con un posible incumplimiento de la bandera amarilla en la clasificación al sprint del GP de Singapur.

Según los informes, el piloto holandés adelantó a Lewis Hamilton en una zona de bandera amarilla durante la SQ1, después de que Sergio Pérez sufriera un accidente en la curva 5 y acabara perdiendo el alerón delantero. El incidente acabó provocando una bandera roja.

Los comisarios de la FIA consideran que Verstappen redujo la velocidad lo suficiente ante la bandera amarilla al levantar el pie del acelerador; han estimado que la diferencia de velocidad entre el Red Bull y el Ferrari era demasiado considerable como para que el holandés pudiera frenar con seguridad, ya que Hamilton iba unos 70 km/h más lento.

Por lo tanto, Verstappen mantendrá la pole position para la carrera al sprint en el Circuito Urbano de Marina Bay, sin penalización en la parrilla ni ninguna otra sanción.

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La razón por la que la FIA ha decidido no sanción a Verstappen

"Los comisarios han escuchado al piloto del coche #3 (Max Verstappen), al piloto del coche #44 (Lewis Hamilton) y a los representantes de los equipos, y han revisado los datos del sistema de posicionamiento y señalización, las grabaciones de vídeo, los tiempos, la telemetría, las comunicaciones por radio y las onboard".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Cuando el coche #3 salía de la curva 7 en una vuelta rápida, se mostró una bandera amarilla única. El coche #44 se encontraba por delante del coche #3 y había sido advertido de la aproximación de este último. El piloto del coche #44 declaró que, tras salir de la curva 7, redujo la velocidad y se desplazó hacia la derecha para asegurarse de salir de la trazada. El coche #3 adelantó al coche #44 antes de la curva 8, mientras ambos aún se encontraban en el sector de bandera amarilla. A continuación, el coche 3 abandonó la vuelta rápida".

"El piloto del coche #3 explicó que estaba acelerando al salir de la curva 7 y que, al ver la bandera amarilla, levantó el pie del acelerador. Esto quedó confirmado por la telemetría. Aproximadamente 40 metros antes de entrar en el sector de bandera amarilla, el piloto del coche #3 ya había levantado completamente el pie del acelerador".

"El piloto del coche #44 estaba frenando y había reducido la velocidad a menos de 60 km/h en el momento en que el coche 3 le adelantó. Dado que el coche #3 se encontraba en una vuelta rápida y aceleraba al salir de la curva 7, y que el coche #44 había reducido la velocidad, la diferencia de velocidad fue significativa, a pesar de que el piloto del coche #3 también había comenzado a frenar".

"Los comisarios consideraron que el piloto del coche #3 reaccionó adecuadamente a la bandera amarilla al soltar el acelerador y reducir la velocidad. La velocidad del [coche #44] en el punto de adelantamiento era unos 70 km/h inferior a la del coche #3 en otra vuelta rápida de la misma sesión".

"El piloto del coche #3 explicó que, para haber evitado el adelantamiento, habría tenido que frenar con mucha intensidad y consideró que hacerlo habría podido crear una situación de inseguridad".

"Los comisarios determinaron que el piloto del coche #3 infringió la normativa sobre banderas amarillas al adelantar al coche #44. Sin embargo, los comisarios consideraron que el adelantamiento fue una consecuencia desafortunada de la significativa diferencia de velocidad de aproximación y, dadas las circunstancias, decidieron no imponer ninguna sanción", concluye el comunicado de la FIA.