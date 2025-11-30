Norris llegará presionado a Abu Dhabi: "Nos arriesgamos y no debimos"
El líder del Mundial, Norris, acabó cuarto en Qatar gracias a un error de Antonelli en las últimas vueltas y llegará a Abu Dabi con la presión de Verstappen y Piastri.
Lando Norris llegará al Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada, con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y 16 sobre Oscar Piastri. En resumen, el título está en sus manos: una tercera posición le bastaría para ganar su primer campeonato del mundo en la máxima categoría del automovilismo.
Sin embargo, las cosas no son tan previsibles: en Qatar, el MCL39 partía como favorito y acabó siendo derrotado por el de siempre, el inexpugnable Max Verstappen. En esta ocasión, el tetracampeón del mundo se vio favorecido por una mala estrategia de McLaren, que decidió no entrar en boxes en el momento en que salió a la pista el coche de seguridad, mientras todos los demás sí lo hacían.
La opción de apostar por algo diferente no dio sus frutos. Piastri perdió el liderato y acabó segundo por detrás de Verstappen. Pero peor le fue a Lando Norris, que acabó cuarto gracias a un error en la penúltima vuelta de Andrea Kimi Antonelli, cuando ya se veía quinto.
"Es duro. Teníamos fe en que el equipo tomaría la decisión correcta, pero siempre es una apuesta. Nos la jugamos en cierto modo y ahora está claro que no debimos hacerlo, porque Oscar perdió la victoria y yo el segundo puesto".
"Hoy no hemos hecho un buen trabajo, pero muchas otras veces sí. De hecho, ganamos el campeonato de constructores hace seis o siete carreras gracias al buen trabajo. Hoy no ha ido bien, pero así es la vida".
"Tenemos que analizar las cosas y entender qué podríamos haber hecho mejor. Ya sabemos por qué no tomamos la decisión correcta, pero no siempre se puede acertar. Tenemos que hacer nuestro trabajo con normalidad. Si el equipo lo hace y nosotros lo hacemos estaremos bien", añadió.
Sin embargo, el error de Antonelli podría ser decisivo en Abu Dhabi, porque a Norris sólo le hace falta subir al podio para asegurarse el título. Pero en este final de temporada, donde todo -incluso lo más seguro- parece dar una vuelta dramática, conviene no confiarse. Lo sabe bien Verstappen, que ha recuperado 108 puntos desde el verano. Norris sabe que no puede dormir tranquilo.
Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1
