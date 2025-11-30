Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Norris llegará presionado a Abu Dhabi: "Nos arriesgamos y no debimos"

El líder del Mundial, Norris, acabó cuarto en Qatar gracias a un error de Antonelli en las últimas vueltas y llegará a Abu Dabi con la presión de Verstappen y Piastri.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris llegará al Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada, con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y 16 sobre Oscar Piastri. En resumen, el título está en sus manos: una tercera posición le bastaría para ganar su primer campeonato del mundo en la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, las cosas no son tan previsibles: en Qatar, el MCL39 partía como favorito y acabó siendo derrotado por el de siempre, el inexpugnable Max Verstappen. En esta ocasión, el tetracampeón del mundo se vio favorecido por una mala estrategia de McLaren, que decidió no entrar en boxes en el momento en que salió a la pista el coche de seguridad, mientras todos los demás sí lo hacían.

Resumen y resultados de la carrera:

La opción de apostar por algo diferente no dio sus frutos. Piastri perdió el liderato y acabó segundo por detrás de Verstappen. Pero peor le fue a Lando Norris, que acabó cuarto gracias a un error en la penúltima vuelta de Andrea Kimi Antonelli, cuando ya se veía quinto.

"Es duro. Teníamos fe en que el equipo tomaría la decisión correcta, pero siempre es una apuesta. Nos la jugamos en cierto modo y ahora está claro que no debimos hacerlo, porque Oscar perdió la victoria y yo el segundo puesto".

"Hoy no hemos hecho un buen trabajo, pero muchas otras veces sí. De hecho, ganamos el campeonato de constructores hace seis o siete carreras gracias al buen trabajo. Hoy no ha ido bien, pero así es la vida".

"Tenemos que analizar las cosas y entender qué podríamos haber hecho mejor. Ya sabemos por qué no tomamos la decisión correcta, pero no siempre se puede acertar. Tenemos que hacer nuestro trabajo con normalidad. Si el equipo lo hace y nosotros lo hacemos estaremos bien", añadió.

Sin embargo, el error de Antonelli podría ser decisivo en Abu Dhabi, porque a Norris sólo le hace falta subir al podio para asegurarse el título. Pero en este final de temporada, donde todo -incluso lo más seguro- parece dar una vuelta dramática, conviene no confiarse. Lo sabe bien Verstappen, que ha recuperado 108 puntos desde el verano. Norris sabe que no puede dormir tranquilo.

Te interesará:

Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
CIUDAD DE LUSAIL, QATAR - 30 DE NOVIEMBRE: Los pilotos se preparan para la salida en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Lusail, Qatar. (Foto de Lars Baron/LAT

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Vista general de la red

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fórmula 1
90

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso admite que solo pudo ir "al 50%" con un Aston Martin "inconducible a momentos"

Mejores comentarios
Giacomo Rauli
Más de
Giacomo Rauli
La nueva faceta de Verstappen: 'actúa' en un Cadillac de 1950... ¡de LEGO!

La nueva faceta de Verstappen: 'actúa' en un Cadillac de 1950... ¡de LEGO!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
La nueva faceta de Verstappen: 'actúa' en un Cadillac de 1950... ¡de LEGO!
Vasseur quiere defender al equipo: "La temporada de Ferrari no es un drama"

Vasseur quiere defender al equipo: "La temporada de Ferrari no es un drama"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Vasseur quiere defender al equipo: "La temporada de Ferrari no es un drama"
Leclerc culpa la estrategia de Ferrari en Las Vegas: "No sé que pasó"

Leclerc culpa la estrategia de Ferrari en Las Vegas: "No sé que pasó"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Leclerc culpa la estrategia de Ferrari en Las Vegas: "No sé que pasó"
Lando Norris
Más de
Lando Norris
Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones
Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025

Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025
Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!

Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Piastri: "Está claro que nos equivocamos, es realmente frustrante"

Piastri: "Está claro que nos equivocamos, es realmente frustrante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri: "Está claro que nos equivocamos, es realmente frustrante"
Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!
Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 2025: ¡se busca campeón!

Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 2025: ¡se busca campeón!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 2025: ¡se busca campeón!

Últimas noticias

Norris llegará presionado a Abu Dhabi: "Nos arriesgamos y no debimos"

Norris llegará presionado a Abu Dhabi: "Nos arriesgamos y no debimos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris llegará presionado a Abu Dhabi: "Nos arriesgamos y no debimos"
Alonso admite que solo pudo ir "al 50%" con un Aston Martin "inconducible a momentos"

Alonso admite que solo pudo ir "al 50%" con un Aston Martin "inconducible a momentos"

Fórmula 1