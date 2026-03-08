Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Charles Leclerc le dio a Ferrari su primer podio de la temporada en la carrera inaugural de 2026, el Gran Premio de Australia, gracias a una buena actuación general.

Tras una impresionante salida, el monegasco se puso en cabeza en la curva 1 y durante 13 vueltas luchó en igualdad de condiciones con el Mercedes de George Russell. La activación del VSC por el abandono de Isack Hadjar hizo que Mercedes adelantase sus únicas paradas en boxes, mientras que Ferrari siguió adelante con su plan original. Ese fue el momento decisivo de la carrera.

"Normalmente soy muy transparente, en el sentido de que mis emociones se ven muy bien. Sonrío, pero no estoy contento. Sonrío porque es la primera carrera de un año muy largo, pero no estoy contento".

"Tenemos muchas cosas que mejorar y es normal, lo es para todos", dijo Leclerc al final de la carrera, una vez que llegó a los micrófonos de Sky Sport.

"Todos hemos tenido problemas y, quizás, en algunos aspectos nosotros hemos tenido menos. Me viene a la mente la primera vuelta después de la salida. Hemos visto muchos problemas para todos. En esos momentos nos encontramos solos, los ingenieros no nos hablan, luego en la primera vuelta, mientras luchamos, nos hablan. No es fácil. Hay muchas cosas que gestionar, hemos hecho un buen trabajo".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Aunque el podio es una buena forma de empezar a borrar un 2025 muy difícil, Leclerc quiere todavía más. Su ritmo de carrera, sobre todo al final de la segunda tanda, no le convenció. Según él, eso se debió a varios cambios de configuración realizados durante el fin de semana que sacaron a su SF-26 de la ventana óptima de funcionamiento.

"Desde mi punto de vista, no estoy contento con el ritmo que he tenido. Tengo que hacerlo mejor y hoy no he estado al máximo. La estrategia era un poco difícil desde el punto de vista del ritmo, pero no he tenido un fin de semana constructivo, en el que desde la FP1 a la FP3 tienes un coche cada vez mejor. Hemos hecho muchos cambios en la configuración y, cuando se hacen tantos, no es bueno. De hecho, hoy no estaba en el rango ideal y me ha costado mucho terminar la carrera en tercera posición. Lewis obviamente era más rápido que yo al final".

"Aparte de eso, el podio es un buen comienzo y hoy no estamos a ocho décimas de Mercedes. Esperamos cerrar esta brecha en la carrera y en la clasificación", añadió.

Uno de los grandes temas de conversación de los próximos días será la salida. No tanto por el acto en sí, sino por la falta de energía en las baterías, que ha penalizado, en mayor o menor medida, a varios pilotos de la parrilla. Entre ellos, Leclerc, aunque fue protagonista de un excelente arranque,

"Esperaba que pudiéramos salir bien. Pero todos tuvimos grandes problemas en la salida. Los pilotos de Mercedes tenían las baterías a cero, la nuestra estaba un poco por encima de cero, pero me di cuenta inmediatamente del problema e intenté gestionar la situación".

"Salimos bien de una situación compleja. No entiendo por qué todos tuvimos el mismo problema, es algo que tenemos que entender. Pero luego la batalla con George fue bonita. Fue bonito ser primero durante un rato, pero luego, con la parada en boxes, perdimos terreno", concluyó el piloto monegasco de la F1.