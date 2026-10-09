Leclerc apunta a Ferrari: "Ya son varias carreras perdiendo rendimiento"

Durante el último año, en Ferrari se han observado a menudo dos estados de ánimo muy diferentes entre la primera y la segunda parte de un fin de semana al sprint: una más pesimista y otra más optimista.

Por el momento, la mirada y las palabras de Charles Leclerc tras la clasificación al sprint del GP de Singapur parecen menos optimistas de lo habitual, con la sensación de que al SF-26 le falta ritmo puro para poder luchar con sus rivales, como ya había dejado ver claramente en Bakú. Ciertamente, al analizar los datos queda claro que el problema fundamental surge en las rectas, pero las palabras de Leclerc abarcan más.

Si a principios de año había una clara ventaja sobre McLaren y Red Bull en las curvas, el paso adelante dado por los rivales a lo largo de la temporada ha hecho que el margen se haya reducido cada vez más, hasta el punto de que ya no es suficiente para compensar todo lo que se pierde en las rectas, aunque estas sean muy cortas.

"Los demás han seguido un plan un poco diferente; creo que han dado dos vueltas para enfriar los neumáticos, nosotros solo una, pero eso no debe ser una excusa", dijo el monegasco tras marcar el tercer mejor tiempo de la sesión.

"En cuanto a nuestro ritmo, desde hace tres o cuatro carreras hemos perdido un poco de rendimiento puro; por el momento, no somos lo suficientemente rápidos para competir con los demás", añadió.

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Difícilmente el monegasco habría podido sacar hoy algo más de su coche, ya que el piloto monegasco estaba realmente cerca del límite, hasta el punto de que incluso Lewis Hamilton terminó bastante lejos (sexto) con una vuelta que no fue la ideal.

Sin embargo, buscando el lado positivo, Leclerc está convencido de que mañana habrá oportunidad de dar un paso adelante cuando se reabra el parque cerrado para intentar luchar por la pole, aunque el temor es que lo que se haya descubierto quizá no sea suficiente para darle la vuelta a la situación.

Especialmente, el monegasco apuntó a la diferencia en las rectas, que sigue siendo muy grande, por lo que reconoce que tendrán que trabajar en varios aspectos.

"Creo que el coche tiene potencial; quizá mañana, con algunos ajustes, podamos estar ahí luchando por la pole; no estamos tan mal, pero nos falta un poquito. Para la carrera sprint, el tercer puesto no es una mala posición desde la que salir, pero en un circuito así quieres salir desde la pole. Conseguir adelantar aquí será muy difícil, pero hoy solo es la carrera sprint; mañana tendremos que hacerlo mejor en la clasificación", concluyó.