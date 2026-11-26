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Hamilton tras el último incidente con Leclerc: "Lo resolveremos"

Hamilton adoptó un tono conciliador mientras él y Leclerc intentan convivir como "pilotos número uno" en Ferrari tras su último incidente interno en Las Vegas.

Filip Cleeren Stuart Codling

Editado: 26 nov 2026, 17:19

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El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, afirma que confía en que él y su compañero Charles Leclerc "lo resolverán" al referirse a la polémica por su último encontronazo en pista durante el Gran Premio de Las Vegas de la semana pasada.

Dos semanas después de un costoso incidente en pista mientras luchaban por el liderato en México —que provocó la ira del jefe Fred Frederic Vasseur—, la historia se repitió cuando Leclerc y Hamilton se tocaron de nuevo en las calles de Las Vegas.

El choque provocó un enfado todavía mayor por parte de Vasseur y más conversaciones sobre cómo va a poner en vereda a sus dos pilotos. "Es inaceptable", dijo Vasseur tras la carrera. "Es una falta de respeto hacia el equipo y hacia los patrocinadores; el mismo discurso que después de México. Creo que ya tuvimos una conversación clara en Sao Paulo. Lo de hoy no ha sido profesional".

En declaraciones realizadas el jueves en Qatar, Leclerc afirmó que estaba "muy centrado en intentar encontrar una solución junto al equipo para asegurarnos de maximizar los puntos y de que episodios como el de la semana pasada no vuelvan a ocurrir".

Las palabras de Leclerc:

Hamilton también adoptó un tono conciliador y afirmó que seguía convencido de que él y Leclerc podían coexistir en armonía en el equipo como "pilotos número uno" ambos.

"Sí, sí. Lo resolveremos", afirmó Hamilton. "Al fin y al cabo, somos compañeros de equipo, y creo que siempre aprendemos de estas experiencias, aunque quizá no lo parezca. Pero sacaremos lecciones de este difícil periodo".

"Sigo creyendo en todo lo que estamos construyendo y por lo que estamos trabajando entre bastidores. Vinimos aquí con el objetivo de devolver a Ferrari a lo más alto".

"Se aprende de verdad en los momentos más difíciles. Y estos son, sin duda, momentos muy complicados para Fred, para Chares y para mí. Pero creo que son estos momentos los que realmente te hacen aprender y estrechar lazos a través del diálogo", añadió.

Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Hamilton reveló que él y Leclerc han repasado cada curva y cada incidente entre ambos este año, lo que también incluyó su accidente en Monza. Pero el siete veces campeón del mundo también reconoció que cada incidente es diferente y dinámico, por lo que no es tan sencillo como imponer normas de carrera estrictas.

En su lugar, Hamilton sugirió que él y Leclerc tienen que guiarse por su instinto sin perder de vista los intereses del equipo.

"Nunca se puede prever todo, porque cada situación es diferente", explicó. "Pero sin duda se puede repasar cada carrera, curva a curva, y discutir las cosas, como hemos hecho Charles y yo hasta ahora".

"Pero siempre va a surgir algo nuevo que quizá no hayas previsto. También hay que guiarse por el instinto y, en el fondo, hay que tener siempre presente al equipo".

"En mi caso, cuando conduzco, cuando ataco, sea quien sea el rival en la pista, siempre pienso: 'Vale, ¿cómo va a afectar esto a todos los que vienen detrás, y en lo que respecta al equipo?'. Así que, creo que realmente intento ser lo más responsable posible y tomar la mejor decisión cuando estoy atacando", concluyó el siete veces campeón de Fórmula 1.

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