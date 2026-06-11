Hamilton resta importancia a sus frenos antes de que los adopte Leclerc en Barcelona

Lewis Hamilton ha dado un gran paso adelante esta temporada, tras un primer año con Ferrari en el que sufrió mucho más de lo esperado. Tras dos podios consecutivos, el británico llega al Circuit de Barcelona-Catalunya con ganas de seguir consiguiendo resultados que le mantengan en la parte alta del mundial.

Durante la rueda de prensa del jueves previa al GP de Catalunya, Hamilton fue preguntado por el mayor factor diferenciador en cuanto a su cambio de 2025 a 2026, pero su respuesta fue muy clara: no solo es una cosa, son muchas en conjunto.

"Creo que pasé de una temporada en un coche que heredé, en el que no tenía nada que aportar, a un coche en el que sí he podido aportar. Hay elementos del coche que pedí y el equipo me escuchó, lo cual ha sido genial. La colaboración de muchos, muchos, muchos elementos diferentes que se unen".



"No es una sola cosa lo que lo cambia todo. Es una combinación de muchas cosas, piezas móviles que encajan y funcionan juntas en sinergia, creo que por fin estamos en un punto en el que estamos trabajando muy, muy bien como equipo de forma colectiva".



"Cada persona de este equipo tiene algo que aportar y mi objetivo cuando llegué era intentar animar a todos a esforzarse, a superarse. Todos podemos superarnos y ser mejores, incluyéndome a mí mismo, así que este año he llegado con una mentalidad mucho mejor, más en forma y con un enfoque mucho mejor, así que sí, es una combinación de todas esas cosas", añadió.

Sin embargo, parece que en las últimas carreras sí ha tenido una "ventaja" en comparación a su compañero Charles Leclerc: los frenos.

Tras el accidente del monegasco en su carrera de casa en Mónaco a causa de sus frenos, ya ha confirmado que cambiará a la configuración de Hamilton a partir de Barcelona. No obstante, el piloto británico asegura que esa tampoco es la calve de su mejoría.

"En primer lugar, cambié los frenos en Japón; es algo que llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo. Analizo cada elemento del coche y busco cómo podemos mejorarlo; en última instancia, todo se reduce a las preferencia y las sensaciones de cada piloto".

"Ambos probamos la opción que llevo desde Japón antes de la carrera y Charles no la quiso; él eligió la que lleva y ahora ha cambiado de opinión, así que para mi no me supone ninguna diferencia; de nuevo, ese no es un factor aislado que haya marcado la diferencia, como ya he dicho, y mi objetivo es aportar ideas que mejoren a todo el equipo, y Charles forma parte del equipo", concluyó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.