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Fórmula 1 GP de Qatar

Hamilton: "Ferrari presiona, pero vamos un año por detrás en cuanto al motor"

El noveno puesto en la clasificación, a casi 1.5s del líder, es un resultado que pesa, pero lo que deja un regusto amargo son, sobre todo, las causas, dice Hamilton.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 28 nov 2026, 20:56

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Al término de los entrenamientos libres del viernes, Charles Leclerc había señalado lo difícil que era encontrar las razones que pudieran explicar las dificultades de Ferrari, subrayando que todo se debía a una anomalía cuyo origen todavía no se conocía con certeza. Sin embargo, parece haber un sospechoso: el asfalto.

Mientras que el monegasco logró arañar al menos la séptima posición en la clasificación del GP de Qatar 2026, Lewis Hamilton no pasó del noveno puesto, por detrás incluso del Racing Bull de Arvid Lindblad, y terminó a 1.4s del líder. Pero más que la diferencia de tiempo, lo que más duele es ver al SF-26 tan apagado bajo los focos de Losail.

"No sé realmente a qué se debe, pero tiene que haber una razón por la que un fin de semana estemos en la pole position y aquí, en cambio, estemos a 1,.2s de distancia", explicó el británico tras la clasificación, refiriéndose a que en México había hecho la pole.

"Es un circuito que exige mucho en términos de potencia y de carga aerodinámica. Al tener que apretar tanto, acabamos desgastando los neumáticos para recuperar terreno. Este fin de semana no hemos podido hacerlo; por desgracia, esta pista es muy lisa y nos cuesta mucho en este tipo de asfalto; a otros les va mejor que a nosotros. Pero, por el momento, no sé cuál es la respuesta", admitió el siete veces campeón de F1.

En la práctica, estas dificultades se manifiestan de dos maneras: falta de agarre y de equilibrio. En un circuito como este, donde hay una secuencia de curvas rápidas al final de la vuelta, es más fácil llevar los neumáticos a un buen rango operativo, algo que en otras pruebas, en cambio, había lastrado, incluso de forma decisiva, las ambiciones de Ferrari. Pero esta vez no, o al menos no por ese motivo.

"Creo que los neumáticos están bien. En el último sector se consigue que alcancen la temperatura rápidamente, así que no creo que haya mucho más que sacar de ellos. Hasta ahora ha sido un fin de semana muy difícil", añadió.

"Nos ha faltado agarre, sí. El agarre y el equilibrio han sido difíciles de gestionar durante todo el fin de semana. Aquí hay muchos tramos en los que lo que cuenta sobre todo es la potencia. Es un circuito que depende mucho de la potencia y eso ha sido complicado".

Así fue la clasificación:

Un tema que, inevitablemente, también afecta a las dificultades que está atravesando Ferrari en el aspecto de los motores, ya que desde principios de año existe una brecha que lastra las ambiciones del Cavallino.

"Este es mi segundo año con la unidad de potencia de Ferrari, así que ellos saben dónde se han equivocado con este motor. Creo que los chicos están trabajando muy duro para intentar remediarlo para 2027, pero vamos un año por detrás respecto a los demás", añadió Hamilton, subrayando que, incluso con el ADUO, recuperar terreno es muy complicado, entre otras cosas porque, en términos de costes, no es fácil.

"Por suerte, el reglamento de homologación te ofrece quizá alguna posibilidad de reducir la diferencia, pero por lo que se ha visto este año, no supone una gran diferencia. Es muy difícil lograrlo. Honda no ha sido capaz de dar grandes pasos adelante a lo largo de la temporada. Si llevas un año de retraso, recuperar terreno es muy complicado".

"Lo mismo ocurre con los equipos que están en la parte baja de la parrilla. En términos de carga aerodinámica, es difícil recuperar terreno. Los que van delante siguen progresando porque desarrollan constantemente el coche, disponen de su propio túnel de viento, de todos esos recursos y de la mano de obra necesaria. Es un reto constante intentar alcanzar a los que ya van por delante", concluyó el ex de Mercedes.

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