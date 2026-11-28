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Fórmula 1 GP de Qatar

A qué hora es la carrera de F1 en Qatar y cómo ver el GP en directo por TV y online

La F1 cambia el madrugón de Las Vegas por una tarde de domingo en Qatar. Apunta a qué hora empieza la carrera del 29 de noviembre en España y Latinoamérica y dónde verla en directo.

Pol Hermoso

Publicado: 28 nov 2026, 18:42

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Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Si el domingo pasado viste la salida de Las Vegas en pijama, en Qatar puedes repetir el plan. Solo que esta vez será por gusto. La Fórmula 1 corre a media tarde en España y, antes de despedir el año en Abu Dhabi, toca ver si alguien le discute a Max Verstappen su racha en el Circuito Internacional de Losail.

Para que no te pierdas nada, aquí tienes a qué hora empieza el GP de Qatar de F1 2026 en España y Latinoamérica, dónde verlo en directo por TV y online y todo lo que debes saber antes de ver la carrera.

A qué hora es la carrera del GP de Qatar de F1 2026 en España

A qué hora es la carrera de F1 en Qatar en España: domingo 29 de noviembre, a las 17:00 h .

domingo 29 de noviembre, a las . Horario local en Qatar: domingo 29 de noviembre, a las 19:00 h.

A las 17:00 h del domingo se apagarán los semáforos para quienes sigan la carrera desde la Península. Da tiempo a comer con calma, alargar un poco la sobremesa y llegar al sofá antes de que los coches se pongan en marcha para la vuelta de formación. En Canarias, toca sentarse una hora antes, a las 16:00 h.

En Losail serán las 19:00 h y los focos ya estarán encendidos. Después de tres ediciones con sprint, Qatar ha recuperado el formato tradicional este año. Así que las 57 vueltas del domingo son la única carrera de F1 del fin de semana.

Horarios de la carrera de F1 en Qatar para México, Argentina y el resto de Latinoamérica

País o zona Hora de salida del domingo 29 de noviembre México (Ciudad de México), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 10:00 h Colombia, Perú, Ecuador continental y Panamá 11:00 h Venezuela y Bolivia 12:00 h Argentina, Uruguay, Chile (Santiago) y Paraguay 13:00 h

A los seguidores de Sergio Pérez en Ciudad de México les pilla con el desayuno, a las 10:00 h. Los de Franco Colapinto en Argentina tienen la salida a las 13:00 h. Si hay comida familiar, ya sabes a qué hora se va a complicar eso de apagar la tele.

Cómo ver la carrera del GP de Qatar de F1 2026 por TV y online

País o zona Dónde ver en directo la carrera de F1 en Qatar España DAZN F1, en la plataforma de DAZN o en los paquetes de Movistar Plus+ y Vodafone TV que incluyan el canal México Sky Sports, a través de Sky o Izzi Argentina FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+ Colombia, Perú, Ecuador y Panamá ESPN vía Disney+ Venezuela y Bolivia ESPN vía Disney+ Chile, Uruguay y Paraguay ESPN vía Disney+ Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ESPN vía Disney+

Venga, que es la penúltima vez del año que te lo recordamos. En España, la carrera se podrá ver en directo en DAZN F1, tanto en la plataforma de DAZN como en los paquetes de Movistar Plus+ y Vodafone TV que incluyan el canal. Si te gusta sentarte con tiempo, el previo empieza a las 15:00 h, dos horas antes de la salida, con el análisis de Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa y las últimas novedades de los enviados especiales en el circuito.

En México, podrás ver la carrera por Sky Sports, a través de Sky o Izzi. En Argentina, las opciones son FOX Sports Argentina y ESPN vía Disney+. ESPN a través de Disney+ también es la opción en buena parte del resto de Latinoamérica. Si prefieres ir cambiando de cámara durante la carrera, puedes recurrir a F1 TV en los países donde esté disponible un plan con retransmisiones en directo.

Y sí, ya nos conoces, pero te lo recordamos una vez más. En Motorsport.com España podrás seguir la carrera de F1 en Qatar en directo, con comentarios vuelta a vuelta y live timing. Después tendrás la crónica, los resultados y las declaraciones de los protagonistas.

¿A cuántas vueltas es la carrera de F1 en Qatar?

El GP de Qatar se disputa a 57 vueltas al Circuito Internacional de Lusail. La pista mide 5,419 kilómetros y la distancia oficial de carrera es de 308,611 kilómetros. La recta principal da un respiro de más de un kilómetro antes de la primera curva. Luego llega una sucesión de curvas rápidas en las que los neumáticos tienen bastante menos descanso.

¿Qué pilotos han ganado el GP de Qatar de F1?

La lista de ganadores de la carrera del domingo se lee rápido. Lewis Hamilton estrenó el palmarés en 2021, el día que Fernando Alonso volvió al podio con Alpine. Desde entonces, cada vez que se ha corrido un Gran Premio en Qatar, lo ha ganado Max Verstappen. El neerlandés busca su cuarta victoria consecutiva en Lusail.

Piloto Victorias en el GP de Qatar Años Max Verstappen 3 2023, 2024 y 2025 Lewis Hamilton 1 2021

El sábado ha tenido otro dueño. Oscar Piastri ganó los tres sprints que se han disputado en Lusail. Y, por si estás mirando la parrilla para hacer tus apuestas, solo dos de los cuatro grandes premios de Qatar los ha ganado el piloto que salía desde la pole.

¿Qué necesita Max Verstappen para ser subcampeón de F1 en Qatar?

Kimi Antonelli ya tiene el título y Max Verstappen puede dejar resuelta en Qatar la pelea por el segundo puesto. El de Red Bull llega a Lusail con 37 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 40 sobre George Russell y Lando Norris. Después del domingo solo quedarán 25 puntos en juego en Abu Dhabi.

La cuenta fácil para Max es esta: si sube al podio, será subcampeón haga lo que haga el resto. Si gana Russell o Norris, también le vale con acabar cuarto. Y si gana Hamilton, ahí sí que necesita el podio para cerrarlo en Qatar.

¿Quién lleva más victorias en la F1 2026 antes del GP de Qatar?

Verstappen llega de ganar en Las Vegas y en Qatar tiene el historial de su parte. La cuenta de este año, sin embargo, lleva la firma de Andrea Kimi Antonelli. El campeón del mundo suma nueve victorias, cinco más que el neerlandés, con dos carreras por disputar.

Piloto Equipo Victorias en 2026 Kimi Antonelli Mercedes 9 Max Verstappen Red Bull 4 George Russell Mercedes 3 Lando Norris McLaren 3 Lewis Hamilton Ferrari 1 Charles Leclerc Ferrari 1

Cómo llega la clasificación del Mundial de F1 2026 a Qatar

Pulsa aquí para ver la clasificación completa

Pos Piloto Puntos 1

A. AntonelliMercedes

402 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 - - 2

M. VerstappenRed Bull

304 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 - - 3

L. HamiltonFerrari

267 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 - - 4

G. RussellMercedes

264 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 - - 5

L. NorrisMcLaren

264 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 - - 6

C. LeclercFerrari

250 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 - - 7

O. PiastriMcLaren

167 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 - - 8

I. HadjarRed Bull

122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - - 9

L. LawsonRacing Bulls

89 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - - - 10

P. GaslyAlpine

52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - -

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