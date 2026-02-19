Colapinto acaba "muy contento" su pretemporada con Alpine F1 para 2026

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto ha llegado a su fin este jueves 19 de febrero en Sakhir, algo que permite al piloto argentino hacer una primera valoración sobre su adaptación y sensaciones al volante del nuevo Alpine A526.

Tras su último día de acción, con 120 vueltas completadas y un mejor tiempo de 1:33.818 que le permitió acabar a un segundo de la mejor referencia y sólo por detrás de los cuatro favoritos (Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull), Colapinto asegura estar muy satisfecho.

"Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy ajetreado en el coche", dijo.

Según el argentino, Alpine ha completado todo el programa que tenía previsto hasta ahora. Y además, reconoció estar muy orgulloso del trabajo realizado por el equipo, sumando una gran cantidad de vueltas y enfrentando con éxito a cualquier problema.

"Las condiciones han sido muy calurosas durante todo el día y ha sido fantástico poder completar dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas. Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Bahrein, ya que tenemos mucho que aprender y comprender sobre estos nuevos coches".

"En ocasiones, nos hemos enfrentado a algunos retos y el equipo ha hecho un gran trabajo, sobre todo esta semana, para sumar muchas vueltas a nuestro recuento y proporcionarnos datos realmente interesantes para analizar".

En cuanto a la mejora de tiempos que se ha visto hoy en el Alpine A526, Colapinto dijo: "Para mí, hoy ha sido beneficioso empezar a exigir un poco más al coche y trabajar en diferentes aspectos de la configuración. Tenemos algunas ideas para seguir mejorando".

Aunque mañana el argentino no estará en pista, asegura que seguirá de cerca todo lo que haga su compañero Pierre Gasly para ver cómo acaban las pruebas en Alpine, antes de viajar de regreso a la fábrica de Enstone para intentar seguir avanzando de cara al debut de la temporada 2026 en Australia.

"Estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana el coche para finalizar nuestro programa de pruebas de pretemporada. Mañana lo seguiré de cerca y luego pasaré tiempo con el equipo en la fábrica, ya que nos acercamos a la vuelta a la competición", concluyó.