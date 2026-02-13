Vídeo: Colapinto, casi al muro con su Alpine con el test ya acabado

Los coches de la temporada 2026 de la Fórmula 1 están demostrando ser un auténtico reto para los pilotos, tanto por su manejabilidad como por la unidad de potencia que y su gestión de la energía. En estos tres días de test en Bahrein, pocos son los que han esquivado los sustos, trompos y salidas de pista.

Vídeo: trompo y casi accidente de Colapinto el viernes en el test de Bahrein

Pero el mejor ejemplo de estos monoplazas tan complejos llegó al término de la tercera jornada de pruebas en Sakhir, ya con la bandera a cuadros, cuando Franco Colapinto se dirigía hacia la recta de meta intentando calentar sus neumáticos haciendo burnouts para llevar a cabo una simulación de salida, que por cierto también parecen haberse complicado con esta nueva generación de coches.

Sin embargo, el argentino perdió el control de su Alpine A526 e hizo un trompo que estuvo muy cerca de llevarle contra el muro de la recta de meta de Sakhir. Por fortuna, Colapinto pudo evitar el accidente, aunque tuvo que aparcar su monoplaza unos metros después en una de las escapatorias para así intentar evitar mayores problemas.

En los últimos minutos de sesión, tal y como se ve en la imagen superior, Lewis Hamilton también sufrió un problema con su Ferrari SF-26, que se había mostrado como el coche más fiable en esta semana de pruebas, aunque se desconoce el motivo, ya que la unidad de potencia de Maranello tampoco hizo un sonido demasiado extraño en el momento de la detención del coche rojo.

La crónica y los resultados del viernes: Fórmula 1 Test F1 Bahrein: Mercedes aprieta, Ferrari deja una duda final y Aston no mejora

En cuanto a Franco Colapinto, el viernes fue más positivo que negativo, ya que completo más de 135 vueltas y pudo marcar un mejor tiempo de 1:35.806, que dejó a su Alpine en octava posición, aunque a una distancia de 2.137s respecto a la mejor referencia marcada por George Russell. Hasta el momento, el hecho de montar los motores Mercedes parece estar siendo una noticia positiva para el equipo francés, pero todavía es demasiado pronto como para poder sacar conclusiones.

La próxima semana, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de febrero, los pilotos y equipos tendrán la última oportunidad de probar sus nuevos coches y unidades de potencia en la pista, antes de viajar a Melbourne para disputar el GP de Australia que dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026.