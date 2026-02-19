Test F1 Bahrein: Mercedes manda con McLaren muy cerca y nuevo revés para Alonso

Hay días de test que confunden. Y luego está este jueves en Bahrein, donde cuanto más miras la tabla, menos claro lo tienes. Porque arriba todo cambia… pero nada cambia.

En la penúltima jornada de pretemporada, segunda semana, quinto día total de acción en el desierto, la tarde volvió a dejar un mensaje que ya empieza a sonar a estribillo: Mercedes, McLaren y Red Bull están separados por suspiros. Y esta vez fue el más joven quien dio el golpe sobre la mesa. Cuando quedaban 55 minutos para bajar el telón, Andrea Kimi Antonelli detuvo el cronómetro en 1:32.803. Neumático medio. Sin aspavientos. Directo arriba.

Hasta ese momento el liderato había ido cambiando de manos como si fuera una carrera de relevo. Por la mañana había mandado Lando Norris. A primera hora de la tarde golpeó Max Verstappen con el C3. Después respondió Oscar Piastri, que llegó a colocarse primero con un 1:32.861. Y cuando parecía que el McLaren cerraría el día arriba, apareció el Mercedes.

Entre los tres primeros, 0.359 segundos. En test. Con programas distintos. Con cargas de combustible desconocidas. Pero con una conclusión cada vez más sólida: la igualdad es real.

Si alguien ganó algo esta tarde, fue kilometraje. Y ahí el nombre propio vuelve a ser Verstappen. El neerlandés completó 139 vueltas. Traducido: más de dos grandes premios de Bahrein (57 giros cada uno). Simulación de carrera incluida: medios primero, duros después, tandas largas constantes y un ritmo que nunca se descompuso.

El RB22 no hizo ruido. No levantó alarmas. No dio titulares. Y eso, en pretemporada, es oro. Mañana se bajará del coche y le cederá el asiento a Isack Hadjar. Su trabajo aquí está hecho. Y es contundente.

El día de Ferrari fue extraño. Por la mañana, solo cinco vueltas para Lewis Hamilton. Problema no aclarado. Garaje cerrado durante horas. Por la tarde, reset. El británico acumuló kilometraje hasta cerrar el día con 78 vueltas totales y un 1:33.408 que le dejó quinto, a ocho décimas del Mercedes. No es un tiempo demoledor, pero sí suficiente para confirmar que el SF-26 sigue siendo fiable.

Y mientras tanto, el famoso alerón trasero de flap rotatorio —que giraba más de 180º con el modo adelantamiento— volvió a su versión convencional. Ferrari probó. Ferrari recogió datos. Ferrari calló.

Desastre en la tarde de Aston Martin

Cuando parecía que por fin asomaban brotes verdes en Aston Martin, el desierto volvió a soplar en contra. Fernando Alonso arrancó la tarde con buen tono. C3 primero, luego C2. Tandas largas. Ritmo constante. Sonrisas en el muro.

Hasta la vuelta 28.

Problema técnico —posible transmisión o unidad de potencia— y coche detenido a la salida de la curva 4. Bandera roja. Fin. El asturiano se quedó en 68 vueltas totales (40 por la mañana, 28 por la tarde) y cerró 15º con un 1:37.472. Más que el tiempo, preocupa la sensación: Aston Martin sigue sin poder encadenar rodaje consecutivo. Y en una pretemporada tan corta, eso pesa.

La asociación con Honda no está teniendo el inicio soñado.

El último arreón del día lo puso Franco Colapinto. Con el C5, el más blando disponible, escaló hasta la sexta posición con un 1:33.818. Más importante aún: 120 vueltas en el día. Consistencia. Rodaje. Método.

También cumplió Nico Hulkenberg, que llevó el Audi a 73 vueltas solo por la tarde, confirmando que la unidad alemana es sólida, aunque todavía lejos del trío de cabeza. Williams, con Alex Albon, sumó 116 vueltas pero quedó undécimo, a 1.7s. Trabajo silencioso para un equipo que intenta salir del paso tras un inicio de test irregular.

Cadillac sigue dando pasos pequeños. Sergio Pérez mejoró lo hecho por la mañana por Valtteri Bottas, pero el ritmo aún está lejos. Eso sí: entre ambos superaron las 100 vueltas. Y para un equipo nuevo, eso vale más que una décima.

La jornada terminó, como manda el protocolo, con simulacro de Virtual Safety Car, bandera roja y ensayo del nuevo procedimiento de salida. Pero lo realmente importante no fue eso.

Lo importante es que a falta de un solo día, nadie ha enseñado todas sus cartas. Y aun así, los tres grandes están pegados. Bahrein no ha aclarado el orden. Solo ha confirmado que 2026 promete guerra desde la primera curva.

Clasificación – Día 5 de test en Bahrein

Pos Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas 1 Antonelli Mercedes 1:32:803 — 79 2 Piastri McLaren 1:32:861 +0:058 86 3 Verstappen Red Bull 1:33:162 +0:359 139 4 Hamilton Ferrari 1:33:408 +0:605 78 5 Norris McLaren 1:33:453 +0:650 72 6 Colapinto Alpine 1:33:818 +1:015 120 7 Hulkenberg Audi 1:33:987 +1:184 73 8 Russell Mercedes 1:34:111 +1:308 77 9 Ocon Haas 1:34:201 +1:398 58 10 Lawson Racing Bulls 1:34:532 +1:729 106 11 Albon Williams 1:34:555 +1:752 117 12 Bortoleto Audi 1:35:263 +2:460 29 13 Bearman Haas 1:35:279 +2:476 69 14 Pérez Cadillac 1:35:369 +2:566 50 15 Alonso Aston Martin 1:37:472 +4:669 68 16 Bottas Cadillac 1:40:193 +7:390 58

