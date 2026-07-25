Russell tendrá que cambiar el motor en Hungría: "Tuvimos una fuga de agua"

"Si algo puede salir mal, saldrá mal". La ley de Murphy resuena tristemente casi como una condena para George Russell en esta fase de la temporada, ya que, tras el problema de software que le hizo perder velocidad en Spa, tampoco en Hungaroring han faltado los contratiempos técnicos que le han penalizado en la recta final de la clasificación, obligándole a detener el coche nada más terminar su última vuelta.

Tras pasar con fuerza por el bordillo al salir de la curva 4, se produjo una fuga de agua en el coche del piloto británico de Mercedes. De hecho, según explicó posteriormente el propio Russell, algunas gotas de agua cayeron sobre los neumáticos traseros, lo que redujo su temperatura de funcionamiento y, por supuesto, el agarre en general.

En cualquier caso, no habría podido mejorar su tiempo, ya que abortó la vuelta al llegar a la última curva y encontrarse con la bandera amarilla por el trompo de Max Verstappen.

"Tuvimos una fuga de agua y pasé por encima de un bache en la curva 4. La vuelta iba bien hasta ese momento, pero de repente dejó de ir bien. No le di muchas vueltas y el equipo me dijo que el agua estaba cayendo sobre los neumáticos".

"En cuanto vimos en los datos la fuga de agua, las temperaturas de los neumáticos traseros bajaron de repente", explicó Russell tras la sesión clasificatoria.

George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Los tres primeros puestos no estaban a su alcance, pero el objetivo era, al menos, conseguir situarse por delante de Max Verstappen y Oscar Piastri en la parrilla. Sin embargo, la peor noticia no tiene tanto que ver con la posición de salida como con el hecho de que la fuga de agua, a pesar de que Russell detuvo el coche nada más acabar la vuelta, provocó una avería en el motor.

Así lo confirmó el director del equipo, Toto Wolff, ante los micrófonos de Sky Sport Italia, explicando que ahora tendrán que sustituir la unidad de potencia.

Hasta ahora, Russell ha utilizado tres motores, por lo que todavía puede montar una nueva unidad. Tiene dos opciones: volver a utilizar una ya utilizada anteriormente o directamente estrenar una nueva, la cuarta.

En cuanto al rendimiento, Russell explicó que, en lo que respecta al ritmo de carrera, el coche se ha comportado mejor, lo que confirma que, el principal reto ha sido encontrar un rango óptimo de funcionamiento de los neumáticos a una vuelta. Sin embargo, sigue siendo evidente que, al salir tan atrás, salvo incidentes, la remontada será complicada.

"Creo que nuestra valoración tras la FP2 de ayer era que nos faltaban unas siete décimas en el ritmo de clasificación, mientras que teníamos el ritmo de carrera más rápido. Esto te hace comprender que no es un problema del coche, sino de los neumáticos".

"Y creo que mañana sabremos si hemos encontrado el equilibrio entre el calentamiento de los neumáticos para la clasificación y el de la carrera. Pero salir desde la séptima posición será difícil", concluyó.