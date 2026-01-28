Bearman: "En 2025 habría bastado media hora para reparar el avería de hoy"

Provocó una bandera roja porque se detuvo en la pista después de 21 vueltas: los primeros pasos de Oliver Bearman con el Haas fueron un poco más difíciles de lo esperado, teniendo en cuenta que en el primer día de pruebas en Barcelona, su compañero Esteban Ocon había completado 154 vueltas, es decir, dos grandes premios y medio en el trazado catalán.

Algunos pensaron que se trataba del primer problema de la unidad de potencia Ferrari, pero parece que la parada se debió a la complicada sensorística de los monoplazas ágiles. Bearman aclara las dudas sin especificar el problema, pero da a entender que no fue nada preocupante, tanto que estaba previsto volver a la pista por la tarde.

"Por desgracia, esta mañana hemos tenido un pequeño problema, pero es algo que esperábamos. Todos estamos aprendiendo a conocer el coche, los nuevos componentes y los nuevos procedimientos. El problema que hemos tenido con el coche del año pasado habría requerido una reparación de 30 minutos, porque todos lo conocían bien".



"Hoy la intervención ha sido más larga solo porque trabajar en ciertos detalles es más complejo y estamos más involucrados en la integración de la unidad de potencia de lo que estábamos acostumbrados", dijo antes de añadir: "Por la tarde volveremos a la pista para descubrir lo que este coche nos puede ofrecer", dijo Oliver Bearman.

Ayao Komatsu, director del equipo Haas, también se mantiene optimista tras el segundo día de test del equipo americano con su nuevo VF-26.

"La mañana ha sido un poco frustrante, pero el lunes completamos 154 vueltas el primer día. Tuvimos algunos pequeños problemas en los sistemas que ya se han resuelto. La parada de esta mañana es parte del juego y es mejor que los problemas de fiabilidad surjan ahora, sobre todo porque no era nada que no se pudiera resolver", concluyó el japonés.