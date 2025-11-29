Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Tras otra gran e inesperada actuación, Fernando Alonso logró clasificar octavo para la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1 y confía en sumar más puntos.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

El fin de semana de Fernando Alonso en el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1 está siendo muy bueno, maximizando el coche en una qualy shootout en la que clasificó cuarto, una carrera sprint en la que terminó séptimo y una clasificación donde logró ser octavo, de nuevo en el top 10.

Nada más bajar de su Aston Martin, el piloto asturiano se mostró satisfecho con su resultado en la clasificación y confía en que salir desde la cuarta fila le permita sumar algún punto en carrera, especialmente para derrotar a Haas y Sauber en la lucha por el séptimo puesto en constructores.

"Salir octavo quiere decir que voy a llegar noveno o décimo a la primera vuelta y a partir de ahí intentar hacer una estrategia para conseguir algún punto. Nuestra prioridad es quedar por delante de Haas y Sauber, de momento hemos clasificado delante de ellos". 

"Mañana hay que hacer una carrera un poco mirando a lo que hacen y llegar a Abu Dhabi con un poco de margen. Creo que tenemos un punto solamente con Haas, no es suficiente para Abu Dhabi, y algún punto más con Sauber que igual tampoco es suficiente, así que mañana es importante", dijo a DAZN F1.

Resumen y resultados de la clasificación:

El buen rendimiento de Alonso en Losail tiene una explicación, y es que parece ser un circuito que se le da especialmente bien, aunque asegura que una cosa es la clasificación y otra la carrera, donde las debilidades del coche salen a relucir.

"Me he sentido bien todo el fin de semana, pero todas las veces aquí en Qatar me he sentido bien, es un circuito que se adapta bien a mis características, me gusta empujar fuerte en las curvas rápidas, me gusta sentir el coche al límite, me pasó con Alpine ya en la primera visita aquí, siempre soy rápido".

"Pero hablando con Lance [Stroll] todo el fin de semana creo que hemos notado grandes dificultades en el coche, como ya fue en México, en Brasil o en Las Vegas, y es un poco, sí, empujar por encima del límite, sobre todo en la crono, me siento bien, luego mañana en la carrera la verdad es que noto las carencias y hoy sufrí mucho [en la sprint], por lo que mañana creo que voy a volver a sufrir".

En cuanto a la carrera, Alonso se mostró molesto por todas las limitaciones que tienen en la F1 actual, especialmente este fin de semana con un límite de vueltas para los neumáticos.

"Veremos mañana qué estrategia se puede hacer, la verdad es que estamos muy limitados. En la F1 de hoy en día tenemos las presiones que las dicta Pirelli, las paradas que las dicta la FIA, la distribución de pesos que lo dicta la FIA, los neumáticos que llevamos a cada carrera son los mismos para todos, la misma cantidad".

Y añadió: "Hoy por ejemplo no pensábamos llegar a la Q3 porque el ritmo del coche, como decía esta mañana, las simulaciones nos daban séptimo u octavo equipo y pensábamos que la Q1 iba a ser difícil y la Q2 era lo máximo, entonces teníamos cuatro juegos de neumáticos para todo el día y utilizamos dos en la Q1 y dos en la Q2, pensando que no íbamos a llegar nunca a la Q3. Al llegar a la Q3, en la Q3 solo he tenido neumáticos usados y ha sido una pena, ¿no? porque igual podríamos haber hecho algo más, pero bueno, como digo, no tienes ni neumáticos para utilizar la crono, así que son un poco las contradicciones que tiene la F1, que tenemos de todo, excesos de todo, menos de cosas que sirven para dar espectáculo". 

Apunta para mañana:

