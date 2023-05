Honda confía ser igual de competitivo que sus rivales en la F1 2026

Honda se retiró de la Fórmula 1 como fabricantes de motores oficiales al concluir su acuerdo con Red Bull al final de la temporada 2021, aunque continuaron construyendo los propulsores para los de Milton Keynes y AlphaTauri bajo el nombre de Honda Racing Corporation [HRC].

Sin embargo, tras el intento de la categoría por tener unas unidades de potencia sostenibles para 2026, el gigante nipón ya ha anunciado su firma con Aston Martin como socio porque el aumento de la electrificación y el paso a los combustibles sostenibles llamó la atención de Honda.

Según el jefe de HRC, Koji Watanabe, la salida de la empresa de la Fórmula 1 amortiguó el golpe de perder meses de tiempo de desarrollo en comparación con los fabricantes de motores que se comprometieron con el nuevo ciclo reglamentario desde el principio.

"Me gustaría mencionar que hemos estado suministrando propulsores de forma continua a petición de Red Bull incluso para la Fórmula 1 actual, por lo que también seguimos en funcionamiento para las carreras en curso", dijo.

"En cuanto a la nueva normativa que se introducirá a partir de 2026, nos hemos dedicado continuamente a estudiar los factores importantes en cuanto a los motores", añadió el japonés. "Por tanto, no nos hemos retirado totalmente de nuestras actividades de I+D. A diferencia de la vez anterior, en la que nos retiramos totalmente, ya nos hemos dedicado al desarrollo".

Red Bull Racing garage atmosphere during Honda Thanks Day at Motegi

Photo by: Honda