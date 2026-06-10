Alonso explica por qué es importante tener a Newey en los circuitos

Adrian Newey volvió al paddock de la F1 en el GP de Mónaco del pasado fin de semana, después de haber estado ausente tras el GP de Australia con el que empezó la temporada en marzo.

En medio de un decepcionante inicio de temporada de Aston Martin, se llegó a rumorear que el gurú técnico había padecido una enfermedad relacionada con el estrés, algo que el equipo no ha llegado a confirmar. Y en el circuito urbano de Montecarlo, Newey coincidió con la primera vez en la que, eso sí, por una serie de sanciones y carambolas, Aston puntuó en 2026, con Fernando Alonso.

Después de que los comisarios sancionaran a Pérez y Alonso, que había cruzado la meta 11º subiera al 10º puesto, al asturiano le preguntaron por la aportación de Newey, y si era distinto tenerle en persona o en la fábrica, comentó: "Quiero decir que hablamos con él todas las semanas, así que no es que no estemos al día de las cosas, pero cuando viene al circuito siempre es muy meticuloso con los comentarios de los pilotos e intenta entender exactamente qué está pasando en cada una de las curvas, y creo que piensa con antelación".

"Así que piensa en lo que el nuevo paquete aportará a ese problema específico que estamos explicando aquí en Mónaco, y no solo a esto: está pensando en el paquete de Singapur, en lo que se puede hacer para el próximo circuito urbano y cosas así".

Y remató: "Tenemos al mejor con nosotros, así que cuanto más tiempo pasemos con él en pista, mejor será".

Adrian Newey, director de Aston Martin F1 Team Foto de: Kym Illman / Getty Images

Newey se estrena con Aston Martin en 2026, después de una muy larga y muy exitosa etapa con Red Bull. Pero antes de con los de las bebidas energéticas, también había tenido una era dorada con McLaren, donde en su día coincidió con el ahora representante de Aston, Pedro de la Rosa.

Cuando le preguntaron al catalán qué diferencias nota en Newey entre esos años y ahora con Aston, respondió: "Bueno, la verdad es que la única diferencia es que ya no conduzco sus coches, por desgracia, pero no veo ninguna diferencia en Adrián. Trabaja sin descanso. Su ética de trabajo es excepcional".

"Es uno de esos ingenieros que siempre escucha al piloto más que nadie con quien haya trabajado, lo cual es realmente admirable para un expiloto, porque hoy en día, en este mundo moderno donde los datos lo son todo, a veces hablas con un ingeniero y está mirando la pantalla, te mira a la cara y no sabe si los datos son correctos o si tú tienes razón, ¿sabes? En cambio, Adrián simplemente anota tus comentarios en una libreta".

Tras eso, de la Rosa se refirió a una anécdota de hace más de 20 años, en el GP de Australia 2025, cuando en la F1 los equipos tenían un tercer coche: "En los entrenamientos libres de ese fin de semana, di unas vueltas con el tercer coche y me hizo una sola pregunta: '¿Por qué no puedes ir más rápido en la primera curva?' Y le dije: 'Bueno, entro en la primera curva, giro el volante y el coche subvira, ¿sabes?, así que no puedo ir más rápido".

Pedro de la Rosa Foto de: DaimlerChrysler

"Y me dijo: 'muéstrame cuánto giras en esa curva, en el vértice'. Y con las manos se lo expliqué, y me dijo: 'Vale, son seis grados. En el túnel de viento, no podemos superar los seis grados porque si lo hacemos, no podemos girar el coche y generar esa rotación, y dirigirlo, pero tengo algunas ideas'. En fin, anotó 'mano izquierda' en su libreta y luego volvió a la siguiente carrera. Había hecho algunos cambios en el alerón delantero y el coche era mucho menos sensible a la dirección".

"Y ese es Adrian, simplemente escucha al piloto y lo que lo hace especial es que realmente cumple. Así que es genial verlo en el equipo. Como saben, es un gran líder y una persona que realmente inspira a todos nosotros y a tantos jóvenes ingenieros que se han unido a Aston Martin".