Damon Hill regresa a Williams F1 y se reencuentra con Jacques Villeneuve

El campeón del mundo de 1966 y penúltimo piloto que logró este hito en el equipo Williams, Damon Hill, regresará a la escudería de Grove para la temporada 2026 coincidiendo con el 30 aniversario de su emblemática y recordada conquista.

El rol del expiloto británico de 65 años será el de "embajador oficial" de Williams, un cargo similar al que Jenson Button ocupa también en Aston Martin desde hace unas semanas.

De esta manera, Damon Hill se reúne junto a su compañero de equipo precisamente en 1996, un tal Jacques Villeneuve, quien ganó el mundial un año más tarde (1997) en lo que hasta ahora es el último campeonato en las vitrinas de la tercera escudería más laureada de todos los tiempos con nueve títulos de constructores, sólo por detrás McLaren (10) y Ferrari (16).

Junto a ellos dos, la lista de embajadores de Williams para la temporada 2026 de la Fórmula 1 la completa Jamie Chadwick, tres veces campeona de la W Series, ganadora de la Indy NXT y tres veces ganadora de la LMP2, aunque en su caso también actuará como asesora de Jade Jacquet en la F1 Academy.

Regresando a Damon Hill, su aportación a Williams durante sus cuatro temporadas en Grove siempre será recordada, ya que alló consiguió 21 victorias, 20 pole position y 19 vueltas rápidas, y el ya mencionado campeonato del mundo de 1996.

Con motivo del anuncio, Damon Hill quiso decir algunas palabras: "Williams es un lugar realmente especial para mí, donde tuvieron lugar algunos de los momentos más decisivos de mi carrera. Me siento increíblemente afortunado de haber formado parte de este deporte y de haber logrado lo que logré, y volver como embajador es un verdadero privilegio. Es una oportunidad para celebrar la historia del equipo y ayudar a apoyar su legado y su futuro".

James Vowles, director del Williams, añadió: "Es un honor dar la bienvenida a Damon de nuevo al equipo Williams como embajador. Pocas personas representan a este equipo como él. Damon desempeñó un papel decisivo en una de las épocas más exitosas de nuestra historia, convirtiéndose en campeón del mundo con Williams y dejando un legado que sigue inspirando al equipo hoy en día".

Damon Hill, Williams, ganador, y Jacques Villeneuve, Williams, tercero, celebran en el podio Foto de: LAT Photographic