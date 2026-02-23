Análisis: ¿Es tan lenta la nueva F1 de 2026 como algunos esperaban?

Incluso antes de que los coches de la Fórmula 1 de esta nueva generación hubieran recorrido un solo metro, algunos aficionados temían que la categoría reina pudiera ser mucho más lenta que en años anteriores debido a los nuevos reglamentos, tanto técnico como de unidades de potencia.

Algunos incluso llegaban a decir que la Fórmula 1 sería poco más rápida que la Fórmula 2. Tras las dos semanas de pruebas en Bahrein, ahora está claro que, al menos, los peores escenarios que algunos habían pronosticado no se cumplirán.

Aunque los tiempos en Sakhir fueron más lentos que en años anteriores, no lo fueron de forma dramática. El piloto de Ferrari Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en el último día de test con un 1:31.992. A modo comparación: el tiempo de la pole de la F2 en Bahrein en 2025 fue de 1:44.008, es decir, doce segundos más lento.

También es interesante comparar los mejores tiempos de pretemporada de la Fórmula 1 en los últimos años. En 2025, Carlos Sainz marcó un sorprendente mejor tiempo en Bahrein con un 1:29.348. El piloto español de Williams fue unos 2,6 segundos más rápido que Leclerc este invierno.

Por qué es injusto comparar 2025 y 2026

Esto coincide casi con las previsiones de la FIA del año pasado. El director de Fórmula 1, Nikolas Tombazis, dijo entonces: "Según nuestras simulaciones, los nuevos coches serán entre uno y dos segundos y medio más lentos al comienzo de la temporada".

El valor exacto variará de un circuito a otro, pero al menos en lo que respecta a los test de Bahrein, la FIA no se equivocó mucho. Otro aspecto importante en esta comparación entre 2025 y 2026 es el hecho de que el reglamento de la F1 se mantuvo más o menos estable durante cuatro años, entre 2022 y 2025.

Así, mientras que los coches del año pasado se encontraban ya al final de su "ciclo de vida", los coches de 2026 están aún en los inicios de su desarrollo, por lo que aún tienen un amplio margen de mejora en cuanto a rendimiento se refiere.

Por lo tanto, sería más justo comparar los tiempos de invierno de 2026 y 2022, cuando los coches con efecto suelo eran completamente nuevos. En aquel momento, Max Verstappen marcó el mejor tiempo con un 1:31.720, es decir, el piloto de Red Bull fue solo 0,3 segundos más rápido que Leclerc este año.

Por supuesto, hay que tener cuidado al comparar directamente los tiempos de las pruebas, porque nunca está del todo claro hasta qué punto el piloto y el coche están yendo al límite. A esto se suman otros factores, como las diferentes condiciones de la pista, etc.

Tener coches más lentos es lo normal con un nuevo reglamento

Sin embargo, se conocen las compuestos de los neumáticos, y Verstappen marcó en 2022 su mejor crono de 2022 con el compuesto más blando, el C5. Leclerc, por su parte, utilizó un neumáticos C4 este año, lo que en teoría acerca aún más los mejores tiempos de 2022 y 2026.

Según las impresiones de Bahrein, los nuevos coches de Fórmula 1 no son, sin duda, mucho más lentos que los de la generación anterior. Es cierto que hay diferencias en cómo se consiguen los tiempos. Pero, en definitiva, al menos según las pruebas, los valores son bastante similares.

Y si partimos de la base de que la curva de desarrollo de los nuevos monoplazas es similar, es probable que en los próximos años sean varios segundos más rápidos, de modo que en algún momento se volverán a alcanzar los tiempos de los de 2025.

El hecho de que los coches de Fórmula 1 sean inicialmente mucho más lentos con un reglamento completamente nuevo también se refleja, por ejemplo, en una comparación de los mejores tiempos de invierno en 2021 y 2022. En 2021, Max Verstappen fue el más rápido en Sakhir con un tiempo de 1:28.960.

Un año después, marcó el mejor tiempo ya mencionado con un 1:31.720, es decir, fue casi 2.8 segundos más lento. Por lo tanto, la diferencia fue aún mayor que en esta pretemporada (alrededor de 2.6s). Así pues, nadie debería preocuparse este año por una Fórmula 1 "demasiado lenta".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images