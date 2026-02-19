Sainz ve brotes verdes en Williams en los test de Bahrein

El viento sopla diferente ahora en Williams. Después de tener que perderse el primer shakedown de la F1 en Barcelona, la escudería británica trata de recuperar terreno, y tras las dudas que dejó la primera semana de pruebas en Bahrein, la segunda comenzó mejor.

Con Alex Albon fueron cuartos por la mañana, y Carlos Sainz cerró el día dentro del top 10, 8º (el tiempo de su compañero acabó siendo 11º). Pero sobre todo, superaron el centenar de vueltas entre los dos, 110 giros, que suponen 595 kilómetros recorridos en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir.

Resumiendo en redes sociales su jornada, Sainz admitió optimismo, sin dejar de lado que aún queda mucho por hacer. "Diría que esta tarde hemos visto algunas tendencias positivas, positivas respecto a la configuración y a las cosas que hemos estado viendo en los últimos días y sí, creo que el coche hoy era sin duda un poco mejor de pilotar y creo que hemos conseguido algunas mejoras".

"Dicho eso, todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero, en general, estoy un poco más contento, aunque tenemos que seguir esforzándonos".

Con el reparto de días de Williams, Alex Albon disputa toda la jornada del jueves y Carlos Sainz completará el viernes, por lo que recordó que el miércoles era su "penúltimo día". Y continuó: "La próxima vez será la última, el próximo viernes será la última vez que me suba al coche. El jueves será completo para Alex, y el viernes será un día completo para mí y tenemos que seguir dando estos pasos para seguir mejorando el rendimiento".

Por su parte, James Vowles, jefe de Williams, declaró: "Fue un día productivo. Es fantástico vernos completar un buen número de vueltas, siendo solo limitados por el número de neumáticos que nos dan y por nada más".

"Completamos diferentes programas de la mañana a la tarde: Carlos se centró en tandas con alto consumo de combustible, mientras que Alex revisó varios elementos de configuración que mantuvimos durante la tarde. Es una buena base y hemos encontrado una dirección decente. Ahora tenemos que demostrar que se puede repetir en todas las condiciones durante los próximos dos días".

"Esta semana nos centramos mucho en cómo sacar el máximo provecho del paquete de cara a Melbourne, así que seguiremos mejorando la configuración antes de la primera carrera", remató.