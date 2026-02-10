¿Cuánto pagó Cadillac por el anuncio en la Super Bowl para presentar su F1?

La marca Cadillac, perteneciente al grupo General Motors, gastó hasta 20 millones de dólares (casi 17 millones de euros al cambio actual) en la presentación de su diseño para la Fórmula 1 durante la Super Bowl de la NFL, según ha sugerido el director ejecutivo del equipo, Dan Towriss.

El primer coche de Fórmula 1 de Cadillac participó en el test privado de Barcelona a finales de enero con una decoración provisional, ya que su objetivo era llegar al mayor público posible, especialmente en su mercado nacional, para mostrar su nuevo diseño y dar a conocer su apuesta por la F1.

Por ello, Cadillac compró un espacio publicitario de un minuto para un vídeo en el que se mostraba el discurso del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy de 1962 "Elegimos ir a la Luna". Las imágenes mostraban los preparativos de Cadillac con el mensaje: "La misión comienza".

Cuando se le preguntó si el coste rondaba los 10 millones de dólares por 30 segundos, Towriss respondió: "Sí, es comparable. Es una buena estimación".

Independientemente de cuánto haya costado realmente el anuncio, General Motors ha estado invirtiendo en su equipo de F1 para que sea lo más competitivo posible desde el principio, con varias fábricas en Estados Unidos y una sede en Silverstone.

Incluso en la era del límite de gastos de la F1, Towriss espera que el equipo pierda dinero en 2026 y 2027. "Probablemente pasarán un par de años antes de que el equipo obtenga beneficios operativos o alcance el umbral de rentabilidad en términos de tesorería", afirmó el estadounidense, y añadió: "Creo que estamos por delante de nuestras previsiones, sabiendo lo que iba a costar entrar en la F1".

En ese contexto, los patrocinadores estarán naturalmente bajo escrutinio, ya que aparentemente no hay ningún socio importante en el coche de F1 de Cadillac, cuyo nombre aún no se ha revelado, pero Towriss ha dejado claro que el logotipo de TWG AI en los pontones laterales no es un mero caso de marca interna.

"Si tenemos en cuenta la propiedad entre TWG y General Motors, se trata de un contrato en condiciones de mercado, por lo que no es un relleno", insistió. "Es un acuerdo de pago. No se trata de un acuerdo de valor en especie, por lo que, desde ese punto de vista, se ingresa dinero en el equipo".

Carrocería de Cadillac F1 Foto: Cadillac Communications

Algunos aficionados lamentaron el aspecto incoloro del diseño en blanco y negro, especialmente después de que Cadillac utilizara diseños en azul, rojo y amarillo en las 24H de Le Mans de 2024, por ejemplo, pero hay varias razones por las que la marca optó por esta decoración.

"Cuando desarrollamos un diseño, vemos un significado real en los colores", explicó Towriss. "Para nosotros, el negro representa la actitud audaz del coche. Cuando ves el lateral negro, parece un poco agresivo, tiene cierta actitud. Y luego está el blanco, que es el color real de las carreras en Estados Unidos. Queríamos tener blanco en el coche: es renovador, limpio y optimista. Así que realmente es el equilibrio entre esos dos colores".

"La decoración es la identidad del equipo, por lo que nos representa. Algunas personas se fijan en el emblema de Cadillac, que es rojo, amarillo y azul. Pero cuando se trata de alto rendimiento, Cadillac utiliza un emblema monocromático".

"Ese es un elemento de la marca en el que queríamos apoyarnos para la F1, la cima del automovilismo. Y así es como acabamos eligiendo el negro, el blanco y el cromado como colores para este equipo".

