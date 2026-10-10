Vídeo F1: grave error de Russell cuando lideraba la sprint de Singapur

La carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026 no tardó ni una vuelta en cobrarse su primera gran víctima. George Russell pasó de tener la victoria en sus manos a acabar contra el muro en cuestión de segundos, después de cometer un grave error en la última curva del circuito de Marina Bay cuando lideraba la prueba. El británico, que había protagonizado una gran salida para superar a Max Verstappen, perdió el control de su Mercedes al acelerar sobre una zona mojada y terminó abandonando, desperdiciando una oportunidad de recortar puntos a su compañero y líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli.

Y es que la carrera corta del sábado había comenzado con unas condiciones especialmente delicadas. La lluvia había dejado una situación muy particular en Marina Bay, con algunas zonas del trazado prácticamente secas y otras todavía muy mojadas, convirtiendo cada frenada y cada aceleración en una auténtica prueba de precisión para los pilotos.

Pero Russell había hecho lo más difícil. Partiendo desde la segunda posición, el piloto de Mercedes aprovechó los primeros metros para superar al Red Bull de Verstappen, que salía desde la primera plaza, y colocarse al frente de la carrera. Un movimiento de enorme valor en un circuito donde adelantar nunca resulta sencillo y todavía menos cuando el asfalto ofrece niveles de agarre tan diferentes.

Sin embargo, toda esa ventaja desapareció justo cuando estaba a punto de completar su primera vuelta como líder. En la última curva, la que da acceso a la recta de meta, Russell aceleró demasiado pronto y pisó ligeramente la línea blanca, todavía húmeda. Su Mercedes perdió tracción, patinó y acabó impactando contra el muro de la izquierda, sin que el británico pudiera hacer nada para evitarlo.

Vídeo: el accidente de Russell en la sprint de Singapur tras un grave error

Un error de pilotaje especialmente costoso por el momento en el que se produjo. Russell tenía por delante una oportunidad de oro para sumar puntos importantes en su persecución de Antonelli, que llegaba a Singapur con 320 puntos, por los 236 de su compañero. Aunque la diferencia de 84 puntos hacía muy complicado pensar en una remontada en el campeonato, cualquier punto podía resultar valioso, incluso en una carrera sprint.

En cambio, el británico se quedó sin opciones de puntuar prácticamente antes de empezar, en un accidente que también supuso un nuevo golpe para sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por el título.

El impacto obligó a Dirección de Carrera a sacar el Safety Car para retirar el Mercedes accidentado y garantizar la seguridad de los pilotos. Verstappen recuperó así el liderato que había perdido en la salida, aunque esta vez sin necesidad de adelantar en pista.

Por detrás del neerlandés, Lewis Hamilton se colocó segundo y Charles Leclerc tercero, dejando provisionalmente a los dos Ferrari en posiciones de podio mientras la carrera permanecía neutralizada.

Una primera vuelta absolutamente frenética en Singapur que dejó una imagen tan espectacular como dolorosa para Russell: de liderar la sprint y tener una gran oportunidad entre manos a terminar contra las protecciones por un pequeño error con consecuencias enormes.