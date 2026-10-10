Así queda el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Singapur: puntos y posiciones

La última carrera sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1 ya ha repartido los primeros puntos del Gran Premio de Singapur y, lejos de apretarse, el Mundial de Pilotos se ha inclinado todavía más a favor de Andrea Kimi Antonelli. George Russell tenía una buena oportunidad para recortar distancias después de salir segundo y colocarse líder en los primeros metros, pero un grave error acabó con su Mercedes contra las protecciones y con cualquier opción de puntuar.

Mientras tanto, Antonelli aprovechó el tropiezo de su compañero para terminar cuarto, sumar cinco puntos y ampliar su ventaja hasta los 89, con 325 en su casillero. Y Russell no solo debe mirar hacia delante: Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Max Verstappen siguen al acecho por detrás.

A continuación, repasamos cómo quedan las clasificaciones del Mundial de Pilotos y Constructores de F1 2026 tras la sprint de Singapur, antes de que la carrera principal del domingo vuelva a poner en juego un botín mucho mayor.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras la sprint en Singapur: puntos y posiciones

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras la sprint en Singapur: puntos y posiciones

¿Quién lidera el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Singapur?

Andrea Kimi Antonelli sigue al frente del Mundial de Fórmula 1 2026 con 325 puntos, y la sprint de Singapur ha terminado siendo otro pequeño paso hacia un título que cada vez parece más cerca. El italiano llegaba a Marina Bay con 84 puntos de ventaja sobre George Russell y tras terminar 4º, los cinco puntos conseguidos le han permitido ampliar la diferencia hasta los 89, después del abandono de su compañero de Mercedes.

Lo más preocupante para Russell es que, mientras Antonelli sigue acumulando puntos incluso en sus fines de semana menos brillantes, sus perseguidores tampoco están demasiado lejos. Lewis Hamilton ocupa la tercera posición con 221 puntos, seguido de Charles Leclerc, cuarto con 197, y Max Verstappen, quinto con 196. El británico sigue siendo el principal rival de Antonelli por el campeonato, pero necesita empezar a recortar distancias cuanto antes. Porque incluso en una sprint, donde el premio es relativamente pequeño, dejar escapar oportunidades como la de Singapur puede acabar saliendo muy caro.

¿En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Singapur?

Fernando Alonso sigue en la 17ª posición del Mundial de Fórmula 1 2026, con siete puntos, después de terminar 11º en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur. El asturiano no pudo meterse entre los ocho primeros, los únicos que puntúan en este formato, por lo que su casillero permanece intacto a la espera de la carrera principal del domingo.

La zona baja de la clasificación está especialmente apretada, hasta el punto de que Alonso está empatado a siete puntos con Esteban Ocon y Carlos Sainz. Sin embargo, el piloto de Aston Martin figura por delante de su compatriota gracias a su mejor resultado en un Gran Premio, un criterio que sirve para desempatar cuando dos pilotos tienen los mismos puntos. Con diferencias tan pequeñas, cualquier resultado dentro del top 10 puede provocar varios cambios de posiciones.

¿En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Singapur?

Carlos Sainz ocupa la 18ª posición del Mundial de Fórmula 1 2026, con siete puntos, después de quedarse también fuera de la zona de puntos en la sprint de Singapur. El madrileño cruzó la meta en 12ª posición, justo por detrás de Fernando Alonso, y tendrá que esperar hasta el domingo para intentar ampliar su cuenta particular.

El piloto español sigue empatado a puntos con Alonso, aunque aparece inmediatamente por detrás en la clasificación por los criterios de desempate. Una situación que refleja lo ajustada que está la pelea en la parte baja del campeonato, donde un solo buen resultado puede permitir ganar varias posiciones de golpe.

¿Cómo va Colapinto en el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Singapur?

Franco Colapinto se mantiene en la 12ª posición del Mundial de Fórmula 1 2026, con 27 puntos, después de una sprint de Singapur que terminó antes de tiempo para el argentino. Su abandono le dejó sin posibilidades de sumar y, aunque conserva su posición en la clasificación general, sus rivales más cercanos siguen acumulando puntos.

Uno de ellos es Oliver Bearman, que consiguió terminar sexto y sumar 3 puntos en la sprint, elevando su cuenta hasta los 23 y reduciendo a solo seis la diferencia con Colapinto. Por delante, el argentino tiene a Arvid Lindblad, con 38 puntos, y a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que suma 41. Así, Colapinto sigue instalado en la zona media del campeonato, pero necesitará volver a puntuar para no ver cómo sus perseguidores terminan alcanzándole.

¿Cómo va Checo Pérez en el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Singapur?

Sergio Pérez sigue último en el Mundial de Fórmula 1 2026, en la 23ª posición y todavía sin puntos. La carrera sprint de Singapur tampoco permitió al mexicano estrenar su casillero en una temporada especialmente complicada para Cadillac, que continúa sin haber sumado un solo punto en su primer año en la categoría.

Pérez es uno de los tres únicos pilotos que todavía no han puntuado en 2026, junto a su compañero Valtteri Bottas, que ocupa la 22ª posición, y Lance Stroll, 21º con Aston Martin. Los tres siguen con cero puntos, aunque los resultados individuales permiten establecer el orden de la clasificación. Con la carrera del domingo todavía por disputarse, Checo tendrá una nueva oportunidad para intentar romper una sequía que empieza a hacerse demasiado larga.