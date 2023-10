La COVID-19 en la F1 es una advertencia sobre el undécimo equipo

El equipo estadounidense Andretti espera llegar a un acuerdo comercial con la FOM para entrar en la F1 a partir de 2025 o 2026, tras recibir la aprobación de la FIA para unirse a la categoría.

Pero no hay garantías de que la FOM apruebe la entrada de Andretti, ya que se cuestiona si existe o no un beneficio tangible para el Gran Circo al añadir un equipo más a la parrilla.

Los equipos actuales también están en contra de la llegada de Andretti, ya que temen el impacto comercial que podría suponer tener que compartir el reparto de dinero con un equipo más.

Y, como señala Steiner, aunque la Fórmula 1 está atravesando un periodo de auge ahora mismo y una pequeña pérdida de dinero en cuanto a premios no tendría un impacto muy dramático, dice que se deberían aprender las lecciones de lo que ocurrió cuando la COVID apareció.

En concreto, cree que la rapidez con la que la F1 pasó de estar cómoda a correr el riesgo de perder a casi la mitad de la parrilla por culpa de la pandemia, pone de relieve la cautela que hay que tener a la hora de ajustar las finanzas de los equipos actuales.

"En la situación actual, somos estables, pero no es que estemos obteniendo cientos de millones de beneficios", dijo el de Haas F1 Team. "Todavía estamos intentando aumentar nuestro presupuesto para llegar al límite de gastos y todas esas cosas".

"Me gustaría volver a 2020, cuando recuerdo estar sentado en las reuniones de vídeo cuando la pandemia llegó y cuatro equipos decían: '¿estaremos aquí el próximo año o no?", explicó.

"Todos estábamos intentando mantenernos con vida. Y mucha gente y muchos propietarios de equipos invirtieron su dinero para seguir vivos y hacer de la F1 lo que es ahora. Creo que eso también tiene su valor".

"Creo que la mayoría de los equipos se preguntan ¿por qué diluir lo que tenemos, sólo para que entre alguien más, cuando la Fórmula 1 está en auge?".

"Si vuelve a pasar algo similar, tenemos que ser tan fuertes como podamos, los 10 equipos que estamos aquí, que superamos los tiempos difíciles".

Steiner mantiene su opinión de siempre de que la entrada de Andretti sólo debería aprobarse si hay pruebas tangibles de que su llegada beneficiará a toda la parrilla.

Preguntado sobre la posibilidad de que Andretti atraiga el interés de nuevos patrocinadores a la F1, Steiner dijo: "[Podría ser], pero hay mucho 'podría, debería, tendría'. Si pueden demostrar que aportan algo que aceptamos, entonces está bien".

Steiner insiste en que no es el único en el paddock que piensa que ahora no es el momento adecuado para hablar de la entrada de un undécimo equipo a la parrilla.

"La FOM tiene que verlo, no yo, ellos tienen la visión general de todo. No se trata sólo de Haas que no los quiere. Es general, la Fórmula 1 no está convencida de que haya necesidad de un undécimo equipo. No es por Andretti. Sea quien sea, la F1 en este momento no está convencida de que un 11º equipo aporte valor añadido", concluyó.

