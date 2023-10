McLaren F1 admite la "incomodidad" de Norris por el nivel de Piastri

Después de varios años en los que Lando Norris ha sido el líder de McLaren, el piloto británico ha visto como su actual compañero y debutante en la máxima categoría, Oscar Piastri, se ha convertido claramente en un desafío para él.

Y el potencial del australiano quedó patente en el GP de Qatar, cuando consiguió la pole y la victoria en la carrera al sprint antes de acabar segundo en el gran premio del domingo.

Norris se lamentó después de lo sucedido en Qatar, ya que culpó a sus propios errores de haber perdido una clara oportunidad de conseguir una o incluso dos victorias.

Pero a pesar de que Norris se mostró frustrado consigo mismo públicamente por su actuación del fin de semana, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, ha dicho que no le preocupa que la situación inquiete a su piloto más veterano y que cree que cualquier malestar que pueda sentir en estos momentos por la rápida velocidad de Piastri sólo servirá de aliciente para que mejore.

"Lando sabe por sí mismo que Oscar es un talento único, no se ven este tipo de talentos en la Fórmula 1 todos los días", dijo Stella, cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre la dinámica entre los dos pilotos.

"Es una referencia, aunque sea un novato, y a veces Lando sabe que pondrá el listón muy alto".

"Pero si eres un campeón como lo es Lando, tendrás que tomártelo desde un punto de vista positivo, porque también te da mucha información para seguir mejorando".

"No hay ningún campeón del mundo en ningún deporte que lo gane todo, o que como piloto sea más rápido en todas las curva, más rápido en cada vuelta y más rápido en cada sesión".

"Así que para mí, Lando ve esto con un poco de incomodidad, pero es la incomodidad que necesitas para convertirte en el mejor. Es una maldición y una bendición ser un campeón".

Norris, además, tiene el rasgo de criticarse a sí mismo si las cosas no le salen como esperaba, pero Andrea Stella no cree que vaya tan lejos como para que sea contraproducente. Y tiene fe en que aprenderá rápidamente a encontrar el equilibrio necesario para rendir al máximo.

"Lando es una persona muy sincera, y creo que perpetúa esa sinceridad en todo tipo de relaciones, incluida la que mantiene consigo mismo", explicó.

"Creo que quiere asegurarse de que si se equivoca, lo haga desde el punto de vista de la sinceridad. No quiere parecer arrogante, no quiere parecer que no admite que podría haberlo hecho mejor".

"Pero, al mismo tiempo, como he dicho antes sobre los campeones, hay que encontrar el equilibrio adecuado. Y tienes que encontrar la dinámica adecuada, en términos de comunicación con el mundo y en términos de comunicación contigo mismo, para ponerte en la posición de rendir bastante bien en el momento y a su vez estar en la posición de seguir mejorando cada día".

"Así que creo que incluso con lo duro que fue consigo mismo, especialmente después de la clasificación del viernes, habrá un elemento de revisión. Y esa revisión será muy sincera".

"Y se calibrará con el tiempo para ver hasta qué punto tiene que ser duro conmigo mismo. ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿Ser más rápido en cada curva, en cada vuelta, en cada sesión, o simplemente ser el mejor, lo que no implica todo lo demás?".

"Así que creo que hay un poco de aprendizaje para Lando, y lo también para Oscar, y lo es para cada uno de nosotros en el equipo"", concluyó el director de McLaren en la Fórmula 1.