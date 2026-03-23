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Un expiloto de F1 duda del impacto de las vibraciones de Honda para Alonso y Stroll

David Coulthard cree que los problemas de vibraciones de Aston Martin suponen una amenaza mayor para la fiabilidad que para la comodidad de Alonso y Stroll.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que los problemas de vibraciones a los que se enfrenta Aston Martin son "más un problema de fiabilidad que un problema para el piloto".

Aston Martin ha tenido un comienzo de año complicado. Su nueva colaboración con Honda para el suministro de la unidad de potencia para el primer monoplaza del equipo diseñado por Adrian Newey, hasta el momento no ha cumplido con las expectativas internas, con muchos problemas de fiabilidad y vibraciones que han afectado al equipo.

De hecho, Fernando Alonso se vio obligado a abandonar en el Gran Premio de China debido 2026 debido a las excesivas vibraciones que sentía en todo su cuerpo. El piloto español afirmó que "empezó a perder toda la sensibilidad en las manos y los pies" antes de retirar su monoplaza.

Coulthard dijo durante el podcast 'Up To Speed' que las vibraciones podrían estar afectando a los pilotos menos de lo que pensamos.

"Pongamos las cosas en perspectiva de nuevo, y hablo sin saber lo que él siente en el coche", dijo el ex de Red Bull en la F1. "Pero vi el vídeo, y yo he experimentado grandes planos en los neumáticos, contrapesos de las ruedas que se sueltan, y se nota la vibración en la dirección".

"Es la dirección la que provoca la vibración físicamente. Nunca abandoné si era una carrera porque quieres llevarte los puntos. Si se podía hacer una parada en boxes, lo hacías".

"¿Has visto a esos chicos que trabajan en la construcción con martillos neumáticos y lo hacen durante todo el día y todos los días? No los vemos decir: 'No, no puedo. Hoy no voy a trabajar porque estar trabajando con el martillo neumático me deja las manos doloridas'".

"¿Se trata entonces de una cuestión de conveniencia para seguir poniendo el foco en Honda? Sospecho que la vibración es más un problema de fiabilidad que para un problema para el piloto".

"Porque esta es mi opinión: un piloto aprendería a cantar el himno nacional al revés mientras hace malabares con motosierras si eso le diera una décima de segundo en la pista", concluyó.

Más sobre Aston Martin:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

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