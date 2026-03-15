Doble abandono de Aston Martin en China: Alonso y Stroll no pueden terminar

Fernando Alonso no pudo terminar el Gran Premio de China después de que Aston Martin decidiera retirar su monoplaza en la vuelta 33, culminando un domingo para olvidar para el equipo británico en Shanghái.

El piloto español estaba completando una carrera relativamente sólida, dentro de las limitaciones del AMR26, pero la escudería optó por retirar el coche poco después de su parada en boxes. Alonso entró a montar neumáticos medios en la vuelta 33 y regresó a pista con normalidad. Sin embargo, tras completar un giro, volvió a pasar por el pit lane en la vuelta siguiente y el equipo decidió retirar definitivamente el coche.

Poco después, Aston Martin confirmó que el abandono se debió a las molestias que las vibraciones del monoplaza estaban causando al piloto asturiano. Las famosas vibraciones que provoca la batería del motor Honda y que, como ya explicó Fernando en Australia, se nota mucho dentro del coche, no dejaron completar su primera carrera larga entera al asturiano.

Lance Stroll también tuvo que abandonar

El abandono de Alonso llegó después de que el otro Aston Martin, el de Lance Stroll, ya hubiera quedado fuera de carrera en los primeros compases de la prueba.

El canadiense sufrió un problema técnico en la vuelta 9 que provocó la salida del coche de seguridad. Poco después, el equipo confirmó que la avería estaba relacionada con la batería, uno de los puntos débiles que está mostrando la unidad de potencia Honda en este inicio de temporada.

De esta forma, Aston Martin se marchó de China sin ninguno de sus dos monoplazas en meta, justo en un fin de semana en el que el propio Alonso el sábado había admitido que el objetivo principal era simplemente terminar la carrera con alguno de los dos coches, pues en Australia él tuvo que abandonar y Lance pudo terminar, pero sin hacer todas las vueltas de la carrera, ya que estuvo bastantes vueltas en boxes.

Está claro que el Aston ha nacido con dificultades y como ya avisaron desde principio de semana, estas siguen en China, especialmente en lo referente a la unidad de potencia, por lo que el objetivo realista del equipo era ver la bandera a cuadros con al menos uno de los dos coches.

Finalmente, ni siquiera ese objetivo mínimo pudo cumplirse en Shanghái.