Tras el arrebato de Briatore: ¿qué consecuencias tiene su acusación?

En los meses transcurridos desde el Gran Premio de Mónaco, la polémica en torno a la sanción impuesta al piloto de Alpine Pierre Gasly por exceso de velocidad en la calle de boxes ha adquirido los rasgos de la obra de Franz Kafka «El proceso»: un procedimiento que se prolonga de forma tan agotadora que el motivo original ya se ha convertido desde hace tiempo en algo secundario.

Algo similar ocurre con el caso de Mónaco: ¿a alguien le importaba ya en este momento? A casi nadie, salvo a aquellos que, por interés propio, querían sumar puntos (a costa de Alpine), o a quienes querían dar un escarmiento (a costa de los responsables de la farsa en torno al límite de velocidad en el carril de boxes).

En resumen: Gasly, uno de los varios pilotos sancionados en Mónaco por exceso de velocidad en el pitlane, no cumplió sus dos sanciones (separadas) de tiempo durante la carrera, ya que el equipo estaba convencido de su ilegalidad.

Gracias a ello, ganó posiciones en pista y cruzó la línea de meta en tercera posición. Sin embargo, tras sumarse las dos sanciones de cinco segundos a su tiempo de carrera, ahora ha caído hasta la séptima posición.

En primera instancia, se restableció el tercer puesto de Gasly, ya que, al parecer, Alpine logró demostrar que las mediciones de los circuitos de cronometraje en el pitlane eran erróneas.

No obstante, la vista celebrada el viernes ante el Tribunal Internacional de Apelación (ICA) de la FIA anuló de nuevo esa sentencia: se consideró inadmisible aplicar un valor de medición determinado al resto de los participantes y, sin embargo, aplicar retroactivamente un criterio diferente al participante que presentó el recurso.

Alpine tomó nota del fallo en un comunicado oficial, aunque se mostró decepcionada. Sin embargo, lo que nadie en el equipo se esperaba fue que el asesor ejecutivo Flavio Briatore lanzara, en la rueda de prensa de la FIA del viernes, una diatriba furiosa y, en gran parte, difícilmente comprensible.

Acusó a uno de los cuatro jueces del Tribunal de la FIAde actuar con parcialidad a favor de McLaren debido a anteriores vínculos comerciales.

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, que también estaba presente, se mostró visiblemente enfurecido. Durante unos instantes, el grupo, normalmente tan sereno, estuvo a punto de descender al nivel de uno de esos programas de entrevistas de los años 90 —incluidas inserciones en pantalla del tipo "Sé que me engañas, ¡no le eches la culpa al perro!" —, en los que el servicio de seguridad tiene que intervenir para evitar que los invitados se lancen unos contra otros.

"Lo injusto es que este juez tuviera vínculos con McLaren", prosiguió Briatore. "Eso es injusto. Normalmente, un juez así es totalmente independiente, y este juez se llama Filippo Marchino".

"Filippo Marchino se mostró extremadamente rencoroso durante el juicio y actuó como un fiscal. Más tarde descubrimos por qué este tipo estaba tan rencoroso: tiene estrechos vínculos con McLaren".

¿Qué vínculos tiene ese juez con McLaren?

Aunque sin acceso al acta del juicio es difícil valorar si la actitud de Marchino fue realmente "rencorosa", sus vínculos con McLaren parecen muy débiles.

Marchino es un abogado y piloto de rallies italo-estadounidense que, desde 2018, ocupa el cargo de director ejecutivo de la One Drop Foundation, una organización benéfica fundada por Guy Laliberté, creador del Cirque du Soleil (el Circo del Sol).

Él es el protagonista de este asunto: Filippo Marchino Foto: Joe Scarnici (Getty Images)

Briatore afirma que McLaren donó «dos o tres coches» a la fundación. En esencia, eso es cierto, pero se trataba de regalos personales de Mansour Ojjeh —un importante accionista de McLaren, fallecido en 2021— a Laliberté, con el fin de recaudar fondos mediante subastas.

Además, Briatore se refirió a una foto de 2018 en la que aparece Marchino como ponente en un evento de McLaren Special Operations en Beverly Hills. Sin embargo, MSO es una división de McLaren Automotive y, por lo tanto, una empresa independiente de la escudería. Al igual que con las donaciones de vehículos, la conexión es, por tanto, bastante débil.

¿Qué va a pasar ahora con Briatore?

Inmediatamente después de la rueda de prensa comenzó un curioso juego del gato y el ratón: fuentes internas de la FIA insinuaron que se trataba de un asunto entre McLaren y Alpine; McLaren afirmó que no tenía nada que ver con ello; y desde Alpine se indicó que no tenían nada que añadir a la primera declaración realizada tras la sentencia.

En una aclaración oficial, la FIA explicó el proceso de selección de los jueces: "La idoneidad de los candidatos para el Tribunal Internacional y el Tribunal Internacional de Apelación (ICA) es evaluada, de conformidad con los estatutos de la FIA, por el Comité de Evaluación de Idoneidad", se indicaba en el comunicado.

"El Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA establece que, para cada caso ante el ICA, se constituirá un tribunal compuesto por al menos tres jueces. El nombramiento de los miembros corresponde al presidente del ICA".

Según se ha podido saber, el colégio de jueces ya está constituido desde hace seis semanas. Durante ese periodo, las partes implicadas habrían podido plantear objeciones a la composición del mismo.

Es posible que la FIA vuelva a abordar el tema en relación con las declaraciones de Briatore. Se considera que el presidente Mohammed Ben Sulayem se preocupa mucho por proteger a los voluntarios y a los comisarios. Su predecesor, Max Mosley, solía castigar con firmeza las infracciones del artículo 151[C] del Código Deportivo Internacional, la cláusula general contra las conductas perjudiciales para la organización.

El propio Marchino también podría plantearse emprender acciones legales.

La legislación sobre difamación suele malinterpretarse; persiste la creencia errónea de que la palabra "supuestamente" protege automáticamente frente a demandas. No es así.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos occidentales, la difamación se enmarca en el Derecho civil y no en el penal. Este último se ha suprimido en gran medida, ya que en su día sirvió a los Estados como herramienta para reprimir las opiniones disidentes.

Aunque las leyes civiles varían según el país, todas ellas tratan de mantener el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de las personas u organizaciones frente a los daños a su reputación y a su patrimonio.

En el Reino Unido, por ejemplo —que en su día fue un centro del llamado "turismo de la difamación" —, la Ley de Difamación de 2013 estableció una clara cláusula de protección del "interés público" y exige a los demandantes que demuestren que una declaración ha causado un perjuicio económico o moral considerable.

Un aspecto esencial que comparten los procedimientos civiles por difamación es el siguiente: una vez superado el obstáculo de demostrar el perjuicio y si se llega a juicio, la carga de la prueba recae en la persona que realizó la declaración. No es tarea del acusado demostrar su inocencia.

En este contexto, es posible que Briatore se haya excedido un poco...