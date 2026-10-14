Fórmula 1 GP de Singapur

Cómo Singapur resumen el 2026 de Russell en la F1: "Nada acaba de salir bien"

George Russell remontó del 19º al noveno en el GP de Singapur 2026 de F1, pero lamentó la estrategia y resumió su temporada con una frase: "Nada sale bien".

Juanjo Sáez

Editado: 14 oct 2026, 12:27

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George Russell, Mercedes

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

George Russell cerró el Gran Premio de Singapur 2026 con un noveno puesto que supo a poco después de un fin de semana repleto de contratiempos. El británico, que tuvo que salir desde el pitlane tras montar un nuevo motor y recibir una sanción, protagonizó una buena remontada, pero reconoce que nunca tuvo opciones reales de pelear por más.

El piloto de Mercedes explicó que la primera parte de la carrera fue positiva y que el ritmo del coche le permitió ganar posiciones con relativa rapidez. No obstante, la aparición del VSC alteró la estrategia y les llevó a cometer un error.

"Creo que, sinceramente, hicimos un buen progreso en la primera tanda. Estaba bastante contento. Sin embargo, en la segunda tanda, con ese VSC… podría haberme quedado en pista un poco más".

Tras la parada, Russell se quedó atrapado durante varias vueltas detrás de Hulkenberg, una batalla que le hizo perder un tiempo muy valioso en un circuito urbano donde adelantar ya de por sí era complicado.

"Después, Nico hizo un gran trabajo defendiéndose; me costó mucho adelantarle. Y luego, hacia el final de la carrera, no merecía la pena arriesgarse de nuevo, así que me limité a llevar el coche a la meta".

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El noveno puesto le permitió sumar dos puntos, pero el balance del fin de semana quedó muy lejos de las expectativas de Mercedes, especialmente después de que Andrea Kimi Antonelli volviera a subir al podio con la tercera posición y ampliara la diferencia al frente del mundial de pilotos de la Fórmula 1 en 2026.

En declaraciones a Sky Sports F1, Russell recordó que salir desde el fondo de la parrilla hacía muy difícil aspirar a algo más en un circuito urbano como el de Marina Bay.

"Siempre iba a ser muy difícil al tener que remontar desde atrás. Ha sido una pena estos dos últimos fines de semana; las cosas podrían haber salido de forma muy diferente".

Finalmente, resumió su sentir con una reflexión que refleja la frustración acumulada durante la temporada.

"Es un poco el resumen de la temporada: nada sale del todo bien, así que ahora tengo muchas ganas de que llegue el parón", concluyó el piloto británico de Mercedes, que después de haber sido señalado como el gran favorito antes del inicio del año, está viendo como su joven compañero italiano se dirige ya hacia su primer título de F1, mientras él desaprovecha su primera oportunidad real de conseguirlo.

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