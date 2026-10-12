Russell califica a Red Bull F1 como "el equipo a batir", pero Antonelli lo matiza

El triplete de carreras en Asia de la Fórmula 1 ha ido especialmente bien para Max Verstappen. El piloto de Red Bull terminó a 0,196 segundos de Russell en Bakú, antes de lograr convincentes victorias en Malasia y Singapur.

En ambos bandos —tanto en Red Bull como en Mercedes—, consideran que esto está relacionado con las importantes mejoras introducidas durante la sucesión de grandes premios. Red Bull llevó a Bakú su último paquete de actualizaciones importante para el RB22, y dio de inmediato un gran paso adelante.

En Mercedes, la realidad ha resultado más complicada. Las Flechas Plateadas introdujeron su tan esperada mejora para el W17 en Malasia, pero esta no proporcionó en primera instancia las respuestas que buscaban, en parte debido a las características inusuales del Circuito Internacional de Sepang, con su asfalto extremadamente irregular.

En Singapur, George Russell corrió con la especificación antigua, mientras que Andrea Kimi Antonelli utilizó la nueva, para recopilar datos comparativos y encontrar respuestas. La conclusión preliminar es que la actualización ofrece, efectivamente, un mayor potencial, pero el margen de funcionamiento en el que se puede aprovechar dicho potencial es extremadamente estrecho.

"Las cifras indican que [la mejora] está rindiendo como esperábamos, pero, obviamente, los tiempos por vuelta no han sido tan buenos. Así que tenemos que intentar comprender cómo hacer que funcione", declaró Russell tras la carrera de Marina Bay.

Durante su remontada hasta la novena posición, el inglés volvió a tener mala suerte con el momento en que se activó el Virtual Safety Car, del que no pudo sacar todo el partido, a diferencia de Antonelli y Charles Leclerc. Pero, según Russell, Mercedes tiene retos más importantes entre manos: alcanzar a Red Bull, que, en su opinión, se ha convertido ahora en la nueva referencia.

"Sí, bueno, 5, 10 o 20 segundos más; habría mejorado el panorama, pero no voy a perder el sueño por eso", afirmó cuando Motorsport.com le preguntó por el desafortunado momento en que se activó el coche de seguridad virtual.

"Creo que lo principal para nosotros como equipo es intentar comprender cómo vamos a sacar más rendimiento, porque el de Red Bull ha sido muy impresionante durante las últimas tres semanas en tres circuitos muy diferentes. En este momento, son el equipo a batir".

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Cuando Motorsport.com le planteó posteriormente esos comentarios a Antonelli y le preguntó al líder del Mundial si también consideraba a los de Milton Keynes como la nueva referencia, este subrayó que la situación estaba estrechamente ligada al propio proceso de aprendizaje de Mercedes con su mejora.

"Creo que probablemente se deba, sobre todo, a que nosotros no estamos sacando el máximo partido al nuevo paquete. Por supuesto, Red Bull ha dado un paso adelante increíble, y Max probablemente se ha sentido más cómodo con el coche y simplemente le ha sacado más partido. Así que es una combinación de factores. Sin duda, han dado un buen paso adelante".

Dicho esto, Mercedes aún no está logrando en pista las mejoras de rendimiento que sus simulaciones y el túnel de viento sugieren que la actualización puede aportar, reveló Antonelli.

"Por nuestra parte, simplemente estamos intentando entender cómo sacar más potencial del coche, porque vemos las mejoras, vemos lo que podrían aportar. Es solo que, de momento, el margen en el que funciona el coche es muy estrecho. Es muy sensible a la forma de conducirlo, a cómo se toma una curva, a cómo se frena. Reacciona de forma muy diferente".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Tanto el equipo —a la hora de buscar la configuración adecuada— como el piloto aún tienen que adaptarse, por lo que Antonelli espera con interés el primer fin de semana de carrera convencional en un circuito que le resulta familiar: el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, donde Antonelli, en teoría, ya podría hacerse con el título.

"En Austin tenemos tres sesiones de entrenamientos libres, así que podremos ser muy flexibles con la configuración. Esperemos que podamos encontrar la clave, aprovechar todo el potencial del paquete y ver por fin los resultados".

Dado que esas mejoras aún no se han materializado en pista, la imagen de las últimas semanas puede resultar algo engañosa. Sí, es innegable que Red Bull ha dado un gran paso adelante, pero Mercedes debería tener más rendimiento en reserva del que ha mostrado en las últimas dos semanas.

No obstante, Antonelli está satisfecho con los avances logrados en Singapur a la hora de comprender la mejora, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas dudas que quedaban tras Malasia.

"Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble este fin de semana, colocando el coche en una mejor posición y permitiéndome recuperar la confianza. Y ahora es un punto de partida para seguir trabajando y seguir sacando partido al potencial", cerró.

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