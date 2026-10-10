Cómo para Mercedes lo menos importante en Singapur son los puntos

El director de Mercedes en la Fórmula 1, Toto Wolff, ha calificado a sus pilotos, Andrea Kimi Antonelli y George Russell, como "dos pilotos de pruebas" este fin de semana, en el Gran Premio de Singapur 2026, ya que están corriendo con coches con especificaciones diferentes.

Mercedes ha sido el equipo dominante en 2026 y han ganado 11 de los 16 grandes premios disputados hasta la fecha, pero su superioridad se ha visto amenazada en las últimas carreras, sobre todo por McLaren y Red Bull, que han dado buenos pasos adelante.

En Sepang el equipo esperaba volver a marcar al diferencia con un gran y esperado paquete, pero Antonelli solo pudo ser segundo (con un poco de suerte), mientras que Russell iba camino de acabar tercero hasta que sufrió un fallo en la unidad de potencia, viendo como Max Verstappen ganaba con comodidad.

Se trataba de su primera gran actualización desde Montreal en mayo, pero Mercedes no logró sacar el máximo partido al paquete, ya que Red Bull dominó de principio a fin.

Así pues, en Marina Bay, Antonelli está pilotando el W17 actualizado, mientras que Russell ha vuelto a la especificación anterior, para comprobar si hubo algún un problema con las mejoras o si se trató de un caso aislado.

"La complicación es que hemos traído una gran mejora a Sepang, pero es un circuito muy complicado y un caso un tanto atípico por las temperaturas que hemos visto tanto el viernes como el sábado", afirmó Toto Wolff.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Y añadió: "Dado que el asfalto estaba agrietado o bastante abierto, no sabíamos muy bien si la mejora no funcionaba como esperábamos o si, de hecho, se veía afectada por las condiciones de la pista".

"Por eso decidimos ir a Singapur, llevar dos especificaciones diferentes de monoplazas y ver cómo se comportan, aunque sabemos que Singapur también es un circuito atípico".

"Ya hemos apreciado una tendencia, pero lo más importante es analizar a fondo qué funciona y qué no en las especificaciones antiguas y nuevas, para luego encontrar el camino a seguir seleccionando lo mejor de cada una y determinando hacia dónde debe llevarnos la dirección de desarrollo para conseguir el mejor tiempo de vuelta".

"Dicho esto, obviamente, correr con dos coches diferentes no siempre es lo ideal, pero es un compromiso que tenemos que aceptar. En estos momentos contamos con dos pilotos de pruebas a los que tenemos que recurrir para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto también de cara al año que viene", dijo.

En resumen, Mercedes tiene una amplia ventaja en el campeonato esta temporada y es muy poco probable, casi imposible, que alguien le roba el título de constructores o el de pilotos. Por lo tanto, para las flechas plateadas lo menos importante en Singapur es la cantidad de puntos que puedan sumar, sino que todo se centra en hacer una serie de comprobaciones de cara a 2027.

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Se observa una tendencia similar: el nuevo monoplaza parece un poco más complicado de pilotar", explicó Toto Wolff tras la jornada del viernes en Marina Bay.

"No digo que sea más lento, porque tiene sus puntos positivos, pero quizá aún no hayamos encontrado la forma de ponerlo todo a punto y ajustarlo".

"El coche anterior es incluso un poco más estable y probablemente más adherente, pero eso es realmente solo un pequeño detalle… es un dato aislado. Necesitamos un poco más de tiempo para llegar a conclusiones más definitivas".

El debate también gira en torno a si seguir con grandes paquetes de mejoras —lo que facilitaría identificar qué ha fallado en caso de que eso ocurra— o limitarse a llevar a la pista alguna que otra pequeña actualización dentro del límite de gastos.

"Somos una de esas grandes organizaciones de la Fórmula 1, por lo que debemos tener mucho cuidado con cómo y cuándo gastamos el dinero de nuestro límite de gastos".

"Consideramos que la decisión estratégica correcta era trabajar en una mejora más importante y luego introducirla. Obviamente, ante el riesgo de que no funcione como se había previsto, resulta muy difícil dar marcha atrás y entender qué es lo que ha fallado".

"Así que es algo que analizaremos en el futuro, pensando que quizá demos pasos más pequeños y, si se enciende una luz de alarma, podamos decir: 'Vale, es más fácil dar marcha atrás'".

"Pero ahora mismo no hay una forma clara de hacerlo, porque hasta ahora ha funcionado. Este año, sobre todo con cada mejora que hemos incorporado al coche, Montreal fue un gran éxito, un gran éxito en el sentido de que funcionó muy bien".

"Así que, si no ha sido así, ¿por qué? Esa es la pregunta más importante y, si llegamos a la conclusión de que no ha salido como esperábamos, entonces, obviamente, tendremos que pensar en el futuro", concluyó Toto Wolff.

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George Russell, Mercedes Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP vía Getty Images