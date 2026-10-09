Russell reivindica el Mercedes antiguo en Singapur: "No está mal"
George Russell saldrá segundo en la carrera al sprint de Singapur y destaca el rendimiento del Mercedes antiguo frente a las dudas de la última mejora del W17.
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell saldrá desde la primera fila de la parrilla en la carrera al sprint del Gran Premio de Singapur 2026 después de firmar el segundo mejor tiempo en la SQ3, solo superado por el Red Bull de Max Verstappen.
El británico confirmó las buenas sensaciones que Mercedes ha mostrado desde el inicio del fin de semana: "Creo que hemos parecido competitivos todo el día, para ser sincero, desde las primeras vueltas de la FP1. Obviamente, encabezamos la tabla de tiempos".
El piloto de Mercedes reconoció que Verstappen parecía el gran rival por la pole y destacó la estrategia diferente que eligió Red Bull en la SQ3, donde el neerlandés apostó por una única vuelta rápida, en lugar de dos, como él y su compañero Antonelli.
"Sabíamos que Max era rápido, y él optó por una estrategia ligeramente diferente a la nuestra en la SQ3, dando solo una vuelta. Quién sabe qué fue lo mejor, pero estoy bastante satisfecho con el segundo puesto", dijo.
Uno de los focos del fin de semana en Mercedes está siendo la comparación entre las dos configuraciones del W17. Mientras Andrea Kimi Antonelli lleva la última especificación, George Russell ha regresado al paquete anterior.
Después de superar a su compañero en la clasificación al sprint, el británico bromeó con el rendimiento de su coche antes de reconocer que el equipo sigue sin tener pruebas concluyentes de que la evolución suponga un paso adelante.
"Bueno, sin duda podemos confirmar que la antigua especificación no está mal. A ver qué nos depara mañana con Kimi llevando la mejora. Como equipo, todavía no hay nada que nos indique que no esté funcionando bien, pero todo depende del cronómetro. Y el cronómetro aún no ha dado buenos resultados con la mejora".
Pese a ello, Russell evitó sacar conclusiones definitivas y recordó que todavía queda mucho fin de semana por delante.
"Ya veremos. Quizá mañana sea un día diferente", reconoció el británico.
De cara a la carrera al sprint del sábado, el británico espera una prueba complicada por las particulares características del circuito urbano de Marina Bay, especialmente por la diferencia de agarre entre un lado y otro de la pista en la salida.
"Va a ser todo un reto. El agarre de izquierda a derecha varía mucho. Los pilotos que salían desde la pole el año pasado tenían una gran ventaja. Probablemente lo que tendré que hacer es mantener la segunda posición", concluyó un Russell que aún sueña con arrebatarle el título de la Fórmula 1 en 2026 a su compañero de equipo.
George Russell, Mercedes
Foto de: Kym Illman / Getty Images
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