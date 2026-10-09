Mercedes defiende el nuevo W17, pero es "un poco más nervioso"

Ya van dos fines de semana consecutivos en los que el Mercedes, hasta ahora dominante, se ha mostrado vulnerable, un hecho que queda patente en la decisión del equipo de volver a una especificación anterior con George Russell en el GP de Singapur.

El británico logró el segundo mejor tiempo en la clasificación al sprint, mientras que el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con el séptimo puesto, a medio segundo de su compañero de equipo.

Sin embargo, Russell apenas logró llegar a la SQ3 y se encontraba fuera del top 10 en los últimos segundos de la SQ2, hasta que hizo una vuelta lo suficientemente rápida una vez vista la bandera a cuadros, después de haber bloqueado una rueda en su intento anterior.

Mercedes incorporó lo que se considera su último gran paquete de mejoras del año en el Gran Premio de Bahrein en Malasia. Allí, ni Russell ni Antonelli parecían tener opciones de victoria después de que Max Verstappen los adelantara, y los problemas de Mercedes se agravaron cuando Russell sufrió un fallo de motor en las últimas vueltas de la carrera.

Sería fácil dar por hecho que el paquete de mejoras es un fracaso y considerar el regreso a la configuración con la que se ganó en Azerbaiyán en el coche de Russell como prueba de ello. Pero la realidad es más matizada: Russell tenía poco que perder, ya que arrastra una penalización en la parrilla para la carrera principal del domingo, y el uso de especificaciones diferentes ha permitido a Mercedes comprender mejor el nuevo paquete que en Malasia, donde no disponía de datos comparables.

Se perfila la idea de que la actualización ofrece un techo de rendimiento potencialmente más alto, pero es más complicado alcanzarlo.

Antonelli volvió a utilizar un alerón delantero más antiguo para la clasificación de la carrera sprint Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Kimi dijo que [el séptimo] era todo lo que podía conseguir hoy", afirmó el subdirector del equipo, Bradley Lord. "El equilibrio del coche es menos consistente y menos estable con el nuevo paquete en comparación con el que tiene ahora George. Y parece más complicado tomar las curvas lentas".

"Hay que acelerar un poco más debido al subviraje. Y en la entrada a las curvas de alta velocidad, el coche se muestra un poco nervioso. Y, por supuesto, eso te hace perder confianza al volante".

"Así que diría que el nuevo paquete simplemente parece más complicado de pilotar. Y, por desgracia, eso se refleja en el resultado de hoy", añadió.

Entre los entrenamientos y la clasificación al sprint, Mercedes cambió el alerón delantero de Antonelli por el modelo anterior, pero no pueden cambiar todo el coche, ya que el 'nuevo' paquete tiene un concepto aerodinámico diferente para los pontones y los componentes auxiliares del coche.

De todos modos, no sería posible hacerlo entre la clasificación y la carrera, debido a las normas del parque cerrado. Aunque éste no se aplica entre la carrera sprint y la clasificación para la carrera principal, solo ofrece un margen de tres horas.

"Nos tenemos que conformar con lo que tenemos para este fin de semana", confirmó Lord. "No es posible volver a la especificación anterior durante el fin de semana de carrera. Tampoco podemos cambiar el chasis".

"No, sencillamente no es posible. Se necesitarían dos días de trabajo para volver a adaptar el coche a la especificación anterior".

"Así que nos tenemos que conformar con lo que tenemos para este fin de semana. Con suerte, podremos encontrar una base más sólida y estable para Kimi".

"Simplemente tenemos que sacar el máximo partido de ello. Pero este es precisamente el experimento que decidimos llevar a cabo deliberadamente este fin de semana", concluyó.