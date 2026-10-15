Fórmula 1 GP de Singapur

¿Cómo afrontará Antonelli la presión de ganar el título de F1 en Austin?

El piloto de Mercedes podría hacerse con su primer título mundial de Fórmula 1 en Austin en la próxima carrera.

Ed Hardy

Editado: 15 oct 2026, 14:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

El líder del mundial, Andrea Kimi Antonelli, se ha comprometido a mantener la misma actitud de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos, donde podría ser matemáticamente campeón del mundo de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes ha sido el gran dominador en este 2026, lo que le ha llevado a tener una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, segundo en la clasificación, gracias a 14 podios, entre los que se incluyen ocho victorias.

El resultado más reciente de Antonelli fue un tercer puesto en el GP de Singapur, lo que significa que ahora tiene su primera oportunidad de hacerse con el título en el Circuito de las Américas en la próxima carrera.

Para ello, debe ganar y esperar que Russell termine noveno o más atrás; de lo contrario, lo más probable es que la lucha se vaya a México a finales de octubre, por lo que las posibilidades de que ocurra en Austin son escasas.

Relacionado:

Cuando se le preguntó en Marina Bay si pensaría en el título en Austin, el piloto de 20 años respondió: "Por supuesto. Pero, al mismo tiempo, sé que está muy cerca, sé que está ahí, pero solo tengo que asegurarme de seguir dando lo mejor de mí mismo".

"La mentalidad es siempre la misma: salir ahí fuera a ganar y rendir lo mejor que pueda. Creo que este fin de semana no he pilotado especialmente bien. Siento que podría haberlo hecho mejor".

"Pero tengo confianza en que, ya sabes, con una semana para recargar las pilas, tengo muchas ganas de volver a Austin. Al final, si no hago bien mi trabajo, el resultado no llegará. Así que, para conseguir lo que quiero, tengo que rendir, así de sencillo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Las bases de su lucha por el título se sentaron a principios de la temporada, cuando Mercedes tuvo un comienzo muy fuerte tras el cambio de reglamento y ganó las seis primeras carreras saliendo desde la pole, con Antonelli logrando cinco de esos triunfos.

Posteriormente, Ferrari y McLaren incorporaron diversas mejoras a sus coches para reducir la diferencia, lo que hizo que Antonelli 'solo' ganara tres de las siguientes nueve carreras, antes de que una actualización en Bakú, en septiembre, permitiera a Red Bull entrar en la pugna.

Max Verstappen ha ganado, por lo tanto, las dos últimas carreras desde la pole, así como la carrera al sprint de Singapur, mientras que Mercedes sigue intentando descifrar la actualización que llevó a Sepang el pasado fin de semana.

Así pues, Antonelli puede dar gracias a que Red Bull haya tenido un comienzo de año lento, con solo un podio en las cinco primeras carreras; de lo contrario, la amenaza de Max Verstappen sería mayor.

"Daría mucho miedo", declaró a Sky Sports cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Verstappen estuviera a menos de 119 puntos en este momento. "Daría mucho, mucho miedo. Pero, en general, creo que estamos haciendo un gran trabajo. Al final, cuando echas la vista atrás a la temporada, siempre hemos estado ahí".

"Así que, obviamente, hemos tenido un gran coche y ahora estamos intentando entender este nuevo paquete, pero estoy muy orgulloso del equipo este fin de semana porque hemos superado las dificultades y hemos empezado a ver la luz al final del túnel".

"Así que es solo cuestión de tiempo. Ahora volvemos de nuevo a Austin. Un fin de semana normal, un fin de semana estándar, en el que esperamos poder hacer muchos cambios y comprender mejor este paquete", concluyó el italiano.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Ed Hardy





OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



50 min



OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon





Horner admite que su rivalidad con Toto Wolff se convirtió en "algo teatral"



Fórmula 1



Fórmula 1 4 h



Horner admite que su rivalidad con Toto Wolff se convirtió en "algo teatral"





Vasseur "no está seguro" de que Red Bull F1 tenga ahora el mejor coche



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Vasseur "no está seguro" de que Red Bull F1 tenga ahora el mejor coche

Más de

Andrea Kimi Antonelli





"Una almohada bajo el trasero": cómo quiere Wolff ayudar a Antonelli con los límites de pista



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



"Una almohada bajo el trasero": cómo quiere Wolff ayudar a Antonelli con los límites de pista





Por qué Antonelli se libró de una sanción por límites de pista en Singapur F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Por qué Antonelli se libró de una sanción por límites de pista en Singapur F1





Russell califica a Red Bull F1 como "el equipo a batir", pero Antonelli lo matiza



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Russell califica a Red Bull F1 como "el equipo a batir", pero Antonelli lo matiza

Más de

Mercedes





Por qué la última actualización de Mercedes para la F1 2026 no es un paso atrás



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 h



Por qué la última actualización de Mercedes para la F1 2026 no es un paso atrás





Quién durmió mejor anoche tras el GP de Singapur de F1 2026: Kimi Antonelli



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Quién durmió mejor anoche tras el GP de Singapur de F1 2026: Kimi Antonelli





Antonelli ve "la luz al final del túnel" con el nuevo Mercedes tras su podio en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Antonelli ve "la luz al final del túnel" con el nuevo Mercedes tras su podio en Singapur

Últimas noticias





¿Cómo afrontará Antonelli la presión de ganar el título de F1 en Austin?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



16 min



¿Cómo afrontará Antonelli la presión de ganar el título de F1 en Austin?





OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



50 min



OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon





Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3



GTWE



GTWE GTWE 1 h



Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3





Morbidelli, sobre su paso a WSBK: "Está claro que Ducati confía en mí"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Japón



1 h



Morbidelli, sobre su paso a WSBK: "Está claro que Ducati confía en mí"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse