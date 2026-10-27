Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Franco Colapinto y George Russell tampoco disputarán la FP1 del GP de México de F1

Varios jóvenes participarán en la FP1, entre ellos Gabriele Mini, que debuta este fin de semana en un gran premio de F1.

Benjamin Vinel

Editado: 27 oct 2026, 16:41

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Gabriele Mini está a punto de debutar en un fin de semana de carrera de Fórmula 1, al volante del Alpine de Franco Colapinto en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México.

Apunta:

El que fuera líder del campeonato de Fórmula 2, que ahora ocupa el cuarto puesto en la clasificación con muy pocas posibilidades de ganar el título —suponiendo que las dos últimas rondas se celebren según lo previsto—, ha sido un protegido de Alpine desde el inicio de la temporada 2023, tras quedar subcampeón en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional.

Mini, que también fue subcampeón de Fórmula 3, ha ido adquiriendo experiencia en la F1 gracias al programa de test de monoplazas anteriores (TPC) de Alpine y ahora dará el salto a la maquinaria actual, muy diferente, en el Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 y participar en mi primera sesión de entrenamientos libres 1 en la Fórmula 1", afirmó Mini.

"Después de haber formado parte de la Alpine Academy durante varios años y de haber ido ascendiendo en las categorías inferiores, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 va a ser un momento realmente especial para mí. Gracias a Flavio [Briatore, jefe del equipo], a Steve [Nielsen, director general] y a todo el equipo por su confianza y por esta oportunidad".

Gabriele Mini, MP Motorsport

Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

"Me he estado preparando a fondo en la sede de Enstone, pasando tiempo en el simulador y trabajando en estrecha colaboración con los ingenieros para asegurarme de estar lo más preparado posible y poder dar lo mejor de mí, tanto a nivel personal como para el equipo. Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible en pista y ayudar a proporcionar datos y comentarios valiosos al equipo con la esperanza de que el fin de semana sea un éxito, en el que tanto Pierre [Gasly] como Franco aspiren a sumar puntos al final del mismo".

Los equipos de F1 alinearán a numerosos jóvenes para la FP1 en México con el fin de cumplir el requisito anual de cuatro participaciones de debutantes en Libres 1: dos por coche a lo largo de la temporada. En Alpine, la participación de Mini será la tercera de ese tipo, tras las apariciones del piloto reserva Paul Aron en Hungaroring y Monza.

Por su parte, en Williams, el piloto de reserva Luke Browning disputará en México y Brasil su octava y novena sesión FP1 de su carrera, sustituyendo a Alex Albon y Carlos Sainz respectivamente.

"Estoy contento de volver al FW48 y agradecido por la confianza que me ha depositado el Atlassian Williams F1 Team al encargarme de las cuatro sesiones de FP1 para novatos del equipo este año", declaró Browning, que actualmente ocupa un modesto 13º puesto en su primera temporada en la Super Fórmula.

«Es una gran oportunidad para dar más vueltas al volante, al tiempo que profundizo en mi conocimiento del nuevo paquete técnico y aporto datos y comentarios útiles a Grove. Cada sesión te enseña algo nuevo, y voy a aprovechar todo lo que pueda aprender de esto para seguir impulsando mi desarrollo y el del equipo».

George Russell, Mercedes

Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Frederik Vesti, subcampeón de la F2 en 2023, disputará en México su tercera sesión de la temporada con Mercedes, al volante del W17 de George Russell. "Muchísimas gracias a George por dejarme pilotar su coche", dijo el danés, aunque quizá Russell habría preferido participar en las tres sesiones de entrenamientos tras experimentar "seis buenas vueltas y 50 malas" en Austin, algo que no lograba entender.

Como ya se informó, Freddie Slater será el piloto novato de Audi en México y Brasil, después de que Paul Aron, de Alpine, fuera cedido al equipo en Barcelona y en el Red Bull Ring

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