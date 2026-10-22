Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Audi apuesta por su joven promesa de F3 y le dará su debut en la F1

El joven protegido de la marca alemana se pondrá al volante de un Fórmula 1 por primera vez.

Benjamin Vinel

Publicado: 22 oct 2026, 15:03

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El piloto júnior de Audi, Freddie Slater, debutará al volante de un coche de Fórmula 1 con dos participaciones en los primeros entrenamientos libres de los Grandes Premios de México y Brasil.

Audi tomó el control del equipo Sauber antes de la temporada 2026 para afrontar su primera campaña en la Fórmula 1. Coincidiendo con su desembarco en la categoría reina, la marca alemana puso en marcha una nueva academia de jóvenes pilotos, cuyo principal referente ha sido, hasta ahora, Slater.

Tras proclamarse campeón de la Fórmula 4 italiana y de la Fórmula Regional Europea, Slater ha cumplido con las expectativas al terminar segundo en la Fórmula 3, únicamente por detrás de Ugo Ugochukwu. El británico, de 18 años, fue además el debutante mejor clasificado del campeonato.

Así fue el desenlace de la F3:

Antes de dar el salto a la Fórmula 2 con Invicta, siguiendo los pasos de otros pilotos que pasaron por Trident en F3 como Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli y Rafael Cámara, Slater participará en los Libres 1 de los Grandes Premios de México y Brasil, ayudando así a Audi a cumplir con las obligaciones reglamentarias relativas a los pilotos jóvenes.

El piloto de la academia de Alpine, Paul Aron, fue cedido a Audi en dos ocasiones durante esta temporada para participar en sesiones de entrenamientos libres. Ahora, Slater se encargará de completar las dos últimas participaciones obligatorias de debutantes que le quedan al equipo, sustituyendo una vez a Nico Hulkenberg y otra a Bortoleto.

Freddie Slater, TRIDENT

Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

"Ponerse al volante de un coche de Fórmula 1 durante un fin de semana de Gran Premio es un momento muy importante para mí y algo con lo que he soñado desde que era pequeño", declaró Slater. "He aprendido mucho este año y estas sesiones de entrenamientos libres con Audi serán otra oportunidad para seguir acumulando experiencia en pista".

"Formar parte del Programa de Desarrollo de Pilotos de Audi ya me ha brindado oportunidades increíbles, y estoy muy agradecido por la confianza y el apoyo que me han dado. Tengo muchas ganas de salir a pista. Mi objetivo será hacer el mejor trabajo posible, ayudar al equipo con su programa y aprender todo lo que pueda de ambas sesiones".

Por su parte, Allan McNish, director de competición de Audi y responsable de su Programa de Desarrollo de Pilotos, considera que ha llegado el momento adecuado para dar este paso.

"Hemos visto cómo Freddie ha progresado enormemente durante los últimos años, tanto dentro como fuera de la pista. Es el momento adecuado para que dé el siguiente paso", explicó.

"Estas participaciones en México y Brasil le permitirán adquirir una valiosa experiencia durante un fin de semana de Fórmula 1 y le darán otra oportunidad para continuar con su desarrollo antes de dar el salto a la Fórmula 2 la próxima temporada. Tenemos muchas ganas de verle al volante del R26 y de apoyarle durante estas dos importantes sesiones de Libres 1".

Colton Herta se subirá al Cadillac en Austin

Antes de eso, el piloto de pruebas y desarrollo de Cadillac, Colton Herta, participará en el Gran Premio de Estados Unidos al volante del coche de Sergio Pérez.

La cita de Austin supondrá la cuarta participación del californiano en unos Libres 1 esta temporada, aunque su última aparición, en Monza, terminó antes de lo previsto debido a un supuesto problema hidráulico.

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Pilotar el MAC-26 delante de los aficionados estadounidenses en COTA va a ser algo especial", aseguró Herta. "Tengo grandes recuerdos de este circuito. Conseguir aquí mi primera victoria en IndyCar, allá por 2019, fue un momento muy importante en mi carrera, así que volver a este trazado al volante de un Fórmula 1 es como cerrar el círculo".

"He conseguido establecer una buena dinámica de trabajo con el equipo gracias a mis anteriores participaciones en los Libres 1 de Barcelona, Budapest y Monza, así que mi objetivo para el viernes por la mañana es sencillo: completar el programa de pruebas sin contratiempos, ayudar a los ingenieros a recopilar buenos datos sobre la puesta a punto y devolverle el coche a Checo con información útil que pueda ayudar al equipo durante el resto del fin de semana".

El director del equipo, Marcin Budkowski, también se refirió a las particularidades del Circuito de las Américas y a los desafíos que plantea su configuración.

"La sección de curvas rápidas y enlazadas del primer sector y las curvas lentas y cerradas del final de la vuelta complican la puesta a punto del coche, mientras que los baches siempre añaden una dificultad adicional", explicó.

"Tenemos muchas ganas de volver a contar con Colton al volante durante los Libres 1 del viernes y también tenemos previsto introducir pequeñas mejoras en el suelo y en la refrigeración para evaluarlas. Colton conoce muy bien este circuito gracias a su trayectoria en IndyCar, así que sus comentarios serán valiosos para establecer nuestra configuración de referencia de cara al fin de semana".

Actualmente situado en una discreta 19ª posición en la clasificación de Fórmula 2, Herta aseguró a Motorsport.com que sigue teniendo como objetivo llegar a la Fórmula 1 en 2028, aunque sus planes para la próxima temporada todavía no están claros.

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