Declaraciones

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Russell, desconcertado por la falta de ritmo en Austin: "Espero que haya una respuesta"

El piloto de Mercedes terminó octavo, mientras que su compañero de equipo, Antonelli, dominó la carrera de Austin saliendo desde la pole.

Ed Hardy Ronald Vording

Editado: 25 oct 2026, 23:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

George Russell busca desesperadamente respuestas después de "no haber sido lo suficientemente rápido" en el Gran Premio de Estados Unidos 2026, mientras su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, ganaba y ya acaricia el título.

Antonelli dominó la carrera del domingo en Austin saliendo desde la pole, mientras que Russell salió sexto pero terminó octavo tras recibir una penalización de cinco segundos por obtener ventaja al salirse fuera de pista al inicio de la prueba.

Pero esa penalización tuvo, de todos modos, poco impacto en su posición final, ya que, sin ella, teóricamente habría sido séptimo y no octavo, sumando solo dos puntos más.

Así que, cuando Sky Sports le preguntó qué es lo que más le está costando, Russell respondió: "Simplemente no ser lo suficientemente rápido, para ser sincero".

"Tengo que intentar entender por qué ocurre esto. Es extraño estar tan lejos, así que espero que haya alguna respuesta por ahí. Pero, en cualquier caso, yo no la tengo".

Te interesará:

El resultado de Russell se produjo a pesar de contar con el W17 actualizado, del que dice que tiene un "margen de configuración muy estrecho", como demuestra su rendimiento irregular desde que se introdujo en Malasia.

En declaraciones posteriores a la prensa escrita en Austin, Russell afirmó: "El ritmo no fue bueno en la primera tanda. Pero cuando salí de boxes con los neumáticos duros, probablemente hice seis vueltas al mismo ritmo que Kimi. Sin embargo, luego ya alcancé a Oscar y simplemente no pude adelantarle".

"Seis buenas vueltas, 50 malas vueltas. Quiero entender por qué el ritmo fue tan malo en la primera tanda. La penalización también fue un poco ridícula, pero eso fue, al menos, una de mis preocupaciones tras un fin de semana tan malo".

Estos resultados significan que Antonelli probablemente se proclamará campeón en México el próximo fin de semana, ya que cuenta con una ventaja de 123 puntos sobre Russell, cuando aún quedan 125 por repartir en las cinco últimas citas.

Russell está ahora solo un punto por encima del tercer clasificado, Lewis Hamilton, y seis por delante de Verstappen, cuarto, mientras que Mercedes tiene el título de constructores prácticamente asegurado.

"Para mí, lo principal es que ganemos el título de constructores", afirmó Russell. "En cuanto a mí mismo, obviamente me gustaría terminar como el mejor del resto, pero acabar segundo, tercer o quinto no te da el título, así que no significa nada".

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Hamilton: "Hay una diferencia sutil entre el coche de Leclerc y el mío en carrera"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Ed Hardy





Norris lamenta haber hecho "un trabajo muy malo" con "el coche más difícil"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



12 h



Norris lamenta haber hecho "un trabajo muy malo" con "el coche más difícil"





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 d



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1





Horner pide dar una vuelta al límite presupuestario de la F1: "Gastan entre 500 y 600 millones"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



8 d



Horner pide dar una vuelta al límite presupuestario de la F1: "Gastan entre 500 y 600 millones"

Más de

George Russell





F1 en DIRECTO: la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



F1 en DIRECTO: la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing





Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar





Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos

Más de

Mercedes





Antonelli ya piensa en rematar el Mundial: "Estamos muy cerca, espero lograrlo pronto"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Antonelli ya piensa en rematar el Mundial: "Estamos muy cerca, espero lograrlo pronto"





Russell ya sabe cómo evitar que Antonelli gane el Mundial: ¡una noche de fiesta!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



Russell ya sabe cómo evitar que Antonelli gane el Mundial: ¡una noche de fiesta!





A qué hora fue la carrera de F1 en Austin (EEUU) y cómo se vio



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



23 h



A qué hora fue la carrera de F1 en Austin (EEUU) y cómo se vio

Últimas noticias





Russell, desconcertado por la falta de ritmo en Austin: "Espero que haya una respuesta"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 min



Russell, desconcertado por la falta de ritmo en Austin: "Espero que haya una respuesta"





Hamilton: "Hay una diferencia sutil entre el coche de Leclerc y el mío en carrera"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 min



Hamilton: "Hay una diferencia sutil entre el coche de Leclerc y el mío en carrera"





Verstappen no pudo luchar por la victoria en Austin: "El ritmo no fue suficiente"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



15 min



Verstappen no pudo luchar por la victoria en Austin: "El ritmo no fue suficiente"





Norris señala al McLaren tras 'perder' el podio: "Perdemos tres décimas por vuelta"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



24 min



Norris señala al McLaren tras 'perder' el podio: "Perdemos tres décimas por vuelta"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse