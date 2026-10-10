Alonso se reivindica tras caer en Q1: "Estoy siete décimas por delante de mi compañero"

Aston Martin llegó al Gran Premio de Singapur con la esperanza de conseguir su primera Q3 de la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero la realidad estuvo muy alejada de ello, con Lance Stroll y Fernando Alonso cayendo en la Q1, con un 17º puesto como mejor resultado gracias al piloto asturiano.

Tras la clasificación del sábado, cuando se le preguntó a Alonso por su eliminación en la Q1 y por un pequeño error, el asturiano restó importancia a eso e incluso aseguró que había sacado más partido al coche del que realmente había.

"No lo creo, creo que estoy siete décimas por delante de mi compañero de equipo, así que si alguien piensa que por media décima, por un pequeño margen, no estamos en la Q2, es que quizá no haya visto el 99% de la vuelta; probablemente deberíamos haber quedado mucho más atrás, y con Hadjar compitiendo, probablemente habríamos quedado incluso en el puesto 19º, 20º o algo así, así que creo que fue lo máximo; realmente una vuelta muy sólida", dijo.

Y aprovechó para señalar los problemas del motor Honda: "Todavía tenemos algunos problemas y preocupaciones con el motor; ya los tuvimos en la carrera al sprint y creo que han seguido apareciendo en la clasificación".

Al paso de los problemas con la unidad de potencia, se le preguntó a Alonso si estaban pensando en cambiarla de cara a la carrera, pero no quiso confirmar nada: "Ya veremos; probablemente salga desde la parte de atrás si cambiamos la unidad de potencia, pero ya veremos cómo acabamos".

Y añadió: "Hemos tenido problemas con el motor durante todo el día, desde la carrera al sprint. Parece que estamos perdiendo mucho tiempo a la salida de las curvas".

"Así que tenemos que comprobar si el turbo está bien y, si hay que cambiarlo y salir desde la parte de atrás de la parrilla, lo haremos", admitió.

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Para Alonso, sufrir estos problemas en un circuito en el que supuestamente Aston Martin debía rendir mejor es algo frustrante, pero reconoce que no pueden ser adivinos.

"Como he dicho, no se puede predecir cuándo va a fallar el motor, así que, por desgracia, nos ha pasado este fin de semana y parece que perdemos mucha potencia a la salida de las curvas, así que tenemos que investigar y averiguar por qué".

"Se barajó [la posibilidad de cambiar motor antes de la clasificación], pero eso significa salir desde atrás, así que siempre esperas a ver cómo va la qualy y luego ya tomas la decisión. Ahora que no hemos superado la Q1, quizá la decisión sea más fácil", dijo.

En cuanto a su sesión clasificatoria, Alonso aseguró haberlo dado todo y que no tuvo ningún problema con el tráfico de Marina Bay, algo de lo que otros pilotos se quejaron.

"La última tanda fue buena y fue mi mejor vuelta. Las dos primeras vueltas no fueron limpias, pero sabemos que solo cuenta la última vuelta y esa fue bastante bien, así que diría que el tráfico no fue un problema", concluyó.