Sainz critica la gestión de Williams en Singapur: "Nos hemos complicado solos"

Carlos Sainz ha conseguido dejar atrás, al menos en lo deportivo, la pesadilla del viernes en Singapur, pero no así su enfado con la FIA. El piloto español logró alcanzar la Q2 en la clasificación del sábado y terminó 14º (saldrá 13º por la sanción a Russell), aunque considera que tenía ritmo para conseguir algo más de no ser por una concatenación de errores de Williams y un encontronazo con Nico Hulkenberg en su último intento.

Sin embargo, lo que realmente sigue sin entender es cómo la Federación Internacional pudo reconocer que había cometido un error que le perjudicó en la clasificación sprint y, aun así, decidir no intervenir para corregir aquella injusticia deportiva.

El madrileño explicó que había recuperado las buenas sensaciones al volante de su Williams después de los problemas del viernes, cuando terminó último en la clasificación sprint, condicionado por el fallo de la FIA en la gestión del modo adelantamiento. Esta vez, al menos, consiguió cumplir el objetivo que se había marcado.

"Sinceramente, ayer no maximizamos nuestro potencial. Creo que después de la sprint dije que el objetivo era llegar a la Q2 y lo hemos conseguido. He hecho algunas vueltas realmente buenas en la Q1 y cada vez que completaba una vuelta estaba en una posición muy sólida", explicó Sainz.

Pero cuando parecía que podía dar un paso más, Williams volvió a complicarse la vida. El equipo decidió esperar demasiado para enviarle a pista en el último intento de la Q2, hasta el punto de que incluso hubo una confusión con el software del monoplaza, que le indicó que había recibido la bandera a cuadros cuando todavía estaba a tiempo de completar su vuelta.

"Nada, hemos como equipo cometido muchos errores en esa última vuelta. Me han sacado muy tarde, íbamos muy apurados para la bandera innecesariamente porque había todo el tiempo del mundo y luego encima creo que nuestro software nos ha dicho que he pillado la bandera de cuadros cuando en realidad no la había pillado", lamentó el madrileño.

Y, por si fuera poco, el piloto español todavía se encontró con un último obstáculo cuando trataba de salvar su clasificación: el tráfico de Nico Hulkenberg, que terminó arruinando definitivamente sus opciones de mejorar.

"Aun así iba en vuelta intentando porque yo había visto que no había cogido la bandera y Nico me ha bloqueado en la curva 5, así que muchos errores por nuestra parte y luego encima también el incidente con Nico que desgraciadamente nos ha costado el hecho de poder seguir tirando", añadió.

Pese a todo, Sainz encontró motivos para ser optimista con los cambios de configuración que había introducido en su Williams, buscando recuperar algunas de las sensaciones de Bakú, uno de los circuitos en los que el equipo había sido más competitivo.

"Especialmente en los fines de semana sprint, cuando las cosas no van bien, me gusta probar algunas cosas. Cambié la dirección de la puesta a punto para acercarnos un poco más a Bakú, que es un circuito bueno para nosotros, y parece que funcionó. Estoy contento con eso y con seguir la tendencia de hacer buenas clasificaciones este año", aseguró.

Sainz sigue indignado con la FIA: "Nunca entenderé esa decisión"

Sin embargo, la polémica del viernes seguía muy presente. Nikolas Tombazis, responsable de monoplazas de la FIA, se acercó personalmente a Sainz para disculparse por lo sucedido en la clasificación sprint, cuando un error humano de la Federación perjudicó al piloto español. Para Sainz, lo más incomprensible no fue únicamente el fallo, sino la decisión posterior de no corregir sus consecuencias.

"Creo que Nikolas vino a disculparse, reconociendo que había habido un error humano, pero también admitiendo que la decisión que se tomó entre la Q1 y la Q2 fue equivocada. Porque reconocieron que había existido una injusticia deportiva y que eso nunca debería haber ocurrido", explicó.

Y lejos de dar el asunto por cerrado, Sainz volvió a cuestionar con dureza la actuación del organismo regulador.

"Sigo muy confundido, muy sorprendido de que, aun siendo conscientes de que había una injusticia deportiva, decidieran esconderla debajo de la alfombra y actuar como si no hubiera pasado nada. Especialmente sorprendido por lo diferente que se gestionó respecto a Malasia, donde ocurrió algo muy parecido. Sigo sin entenderlo y nunca entenderé cómo se tomó esa decisión", afirmó.

El español terminó dejando una reflexión especialmente contundente, insinuando que la situación deportiva de Williams pudo influir en la falta de reacción de la FIA.

"Pero bueno, no estamos luchando por un campeonato, ni siquiera estamos luchando por puntos. Así que supongo que por eso tampoco les importó demasiado", sentenció.