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Colapinto, afectado por el odio y abuso online que viven sus mecánicos: "Verlo me duele"

El argentino se sintió obligado a grabar un vídeo dirigido a sus aficionados. Según el argentino, los ataques en redes sociales no solo iban dirigidos a otros pilotos de F1, sino también a integrantes de Alpine.

Ronald Vording

Publicado: 22 oct 2026, 21:11

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Se ha convertido en un tema recurrente durante las comparecencias de Franco Colapinto ante los medios a lo largo de la temporada 2026 de Fórmula 1: el piloto argentino se ha visto en la necesidad de denunciar los ataques y mensajes de odio en las redes sociales.

Colapinto ya abordó esta cuestión en profundidad durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com en Mónaco, así como en numerosos fines de semana de gran premio desde entonces.

Sin embargo, tras el último Gran Premio de Singapur, el piloto de Alpine consideró que había llegado el momento de ir un paso más allá y dirigirse directamente a sus seguidores a través de un vídeo. Entre otras cosas, aseguró que agradecía enormemente todo el apoyo de sus aficionados, pero también dejó claro que atacar a otras personas no contribuye en absoluto a ayudarle en su carrera en la F1.

Mira:

"En primer lugar, siempre he estado muy agradecido a todos los aficionados que me apoyan", explicó Colapinto cuando Motorsport.com le preguntó por su mensaje antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

"Pero creo que en todos los deportes y entre todas las aficiones también existe una cara negativa, la del odio, la de la gente que publica comentarios desagradables y que no ayuda a los deportistas a rendir al máximo. Para mí, últimamente se han cruzado ciertos límites".

"Creo que probablemente era lo último que podía hacer: publicar un vídeo en el que yo mismo hablara de ello. Siempre iba a ser un mensaje positivo, así que tenía muchas ganas de hacerlo".

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al explicar a qué se refería cuando afirmaba que recientemente se habían cruzado ciertos límites, Colapinto reveló que incluso miembros de su propio equipo habían sido víctimas de ataques en las redes sociales. Una situación que el argentino considera inaceptable y que le llevó a alzar la voz una vez más.

"Sobre todo mis mecánicos han recibido muchísimo odio", reveló el piloto de 23 años. "También mis ingenieros, gente de mi equipo que quiere que me vaya bien y que me ayuda a rendir. Trabajo con ellos todos los días y ver que reciben este tipo de mensajes, sinceramente, me duele".

Cuando se le preguntó si se trataba de comentarios publicados en la cuenta oficial de Instagram del equipo o de mensajes privados enviados directamente a sus integrantes, Colapinto respondió: "No tengo sus teléfonos, pero, por lo que tengo entendido, reciben mensajes y comentarios. Una vez más, para mí eso ya ha cruzado todos los límites".

En la práctica, esto afecta incluso a los mecánicos que trabajan directamente en el monoplaza de Colapinto y que realizan ajustes, por ejemplo, en el alerón delantero entre una sesión de clasificación y la siguiente.

Después, se les responsabiliza injustamente de una mala sesión y acaban recibiendo mensajes de odio en sus cuentas personales. No obstante, según ha podido saber Motorsport.com, Alpine ya ha adoptado medidas para intentar minimizar las consecuencias de estos ataques.

El equipo recomienda a sus integrantes que mantengan sus perfiles personales en las redes sociales en privado y que eviten mostrar cualquier logotipo de la escudería, con el objetivo de reducir el riesgo de recibir mensajes no deseados.

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sin embargo, estas medidas no solucionan el problema de raíz. Precisamente por eso, Colapinto ha vuelto a hacer un llamamiento urgente a sus aficionados. Además, quiso dejar claro que no se trata de una situación exclusiva de la Fórmula 1, sino de un problema que afecta al conjunto de la sociedad.

"Probablemente llevo hablando de esto desde hace diez carreras", explicó. "Hago todo lo que puedo, pero creo que se han seguido cruzando ciertos límites. Así que esto era lo último que podía hacer, grabar un vídeo, y creo que ha ayudado".

"También lo habéis visto con Max Verstappen. Él también hizo unas declaraciones al respecto. Es algo que está ocurriendo mucho a nuestro alrededor**. Es un problema que tenemos actualmente en el deporte y en muchos otros ámbitos de la vida. Artistas, actores... Está en todas partes".**

"Personalmente, no me afecta demasiado. No suelo leer esos comentarios ni les presto mucha atención. Pero a algunas personas sí les afecta. Y por eso tenemos que prestar atención a este problema. Tenemos que mejorar la situación y espero que este vídeo haya contribuido, aunque sea un poco, a conseguirlo".

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