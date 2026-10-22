Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Aston Martin F1 explica por qué no siempre es fácil encontrar el origen de sus problemas

Krack explica por qué distinguir los problemas del chasis de los de la unidad de potencia Honda es más complicado de lo que parece y reconoce que Aston Martin se creó unas expectativas demasiado elevadas tras Sepang.

Pol Hermoso

Publicado: 22 oct 2026, 17:17

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Foto de: AG Photo

Aston Martin tiene un problema añadido a los muchos que ya arrastra esta temporada: no siempre resulta sencillo saber de dónde vienen sus dificultades. El AMR26 ha dado pasos adelante desde su gran actualización de Hungría, pero los problemas de la unidad de potencia Honda siguen condicionando su rendimiento y, en ocasiones, incluso complican el trabajo de los ingenieros a la hora de interpretar el comportamiento del coche.

Mike Krack ha reconocido en Austin que distinguir entre las limitaciones del chasis y las del motor es una tarea bastante menos evidente de lo que podría parecer.

El ejemplo más reciente llegó en Singapur, donde Fernando Alonso y Lance Stroll sufrieron un fin de semana para olvidar después de que Aston Martin consiguiera en Sepang su mejor resultado del año. El asturiano denunció problemas de manejabilidad y retraso en la respuesta del turbo, unas dificultades que persistieron, aunque de distinta forma, incluso después de sustituir componentes de la unidad de potencia.

Pero ¿hasta qué punto eran los problemas de Honda los responsables de lo ocurrido? ¿Y cuánto correspondía realmente al chasis? Esa es precisamente una de las preguntas que Aston Martin debe responder después de cada carrera.

"Es algo que siempre va de la mano. A veces piensas que tienes un problema de equilibrio del coche, pero después te das cuenta de que procede de la unidad de potencia. Otras veces investigas el motor, compruebas que funciona correctamente y descubres un problema real de equilibrio", explicó Krack ante los medios, entre ellos Motorsport.com, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos.

La dificultad está en que no existe una frontera perfectamente definida entre ambas cosas. Un comportamiento extraño a la salida de una curva puede alterar las sensaciones del piloto y hacer pensar en un problema de puesta a punto cuando, en realidad, el origen está en cómo se entrega la potencia.

"No es tan sencillo como decir que en unas curvas el problema es del chasis y en otras de la unidad de potencia, o viceversa. A veces ambos se solapan", reconoció el responsable de Aston Martin.

"Además, los dos pilotos aceleran y frenan de forma ligeramente diferente. Por eso es un ejercicio bastante complicado, que requiere mucho tiempo de análisis para no sacar conclusiones equivocadas".

Aston Martin reconoce que se ilusionó demasiado tras Sepang

Esa dificultad para interpretar el rendimiento también ayuda a entender el contraste entre las dos últimas carreras. En Malasia, Alonso acabó octavo y Aston Martin encontró motivos para el optimismo. Apenas una semana después, Singapur devolvió al equipo a una realidad mucho más complicada.

"Creo que Sepang nos sorprendió por el resultado. Eso elevó nuestras expectativas, quizá incluso por encima de lo que era realista. Y cuando después no consigues cumplirlas, por diferentes motivos, todo el mundo acaba decepcionado", admitió Krack.

El luxemburgués reconoce que el equipo tampoco fue capaz de anticipar suficientemente los riesgos que podían arruinar sus previsiones. Especialmente porque hay factores, como la manejabilidad de la unidad de potencia, cuyo impacto real sobre el tiempo por vuelta no siempre queda reflejado con precisión en las simulaciones.

"Es importante reagruparse después de una carrera así, entender dónde perdimos rendimiento y extraer las lecciones adecuadas. También hay que gestionar mejor las expectativas o, al menos, tener identificados los riesgos que pueden afectarlas. Y eso no lo hicimos", añadió.

Con Austin por delante, Aston Martin vuelve a enfrentarse al mismo desafío: intentar aprovechar las virtudes de un chasis que ha progresado, mientras sigue aprendiendo a convivir con las limitaciones de Honda. Porque mejorar un coche es complicado, pero hacerlo cuando no siempre resulta evidente qué parte está fallando puede serlo todavía más.

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