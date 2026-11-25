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Fórmula 1 GP de Qatar
Las claves estratégicas del GP de Qatar de F1: Pirelli advierte sobre el graining
Las cargas laterales y las temperaturas de funcionamiento de Lusail han llevado a Pirelli a llevar a Qatar los tres compuestos más duros. En carrera no se podrán superar las 27 vueltas con cada juego de neumáticos, lo que obligará a todos los pilotos a realizar al menos dos paradas.
Giacomo Rauli
Publicado: 25 nov 2026, 16:48
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Grafico Pirelli, GP Qatar
Foto de: Pirelli
Una vez despejadas las dudas y los temores, la Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Qatar, que un año más tendrá lugar en el Circuito Internacional de Losail. Se trata de una de las pistas más exigentes de todo el Mundial en lo que respecta a los neumáticos.
El trazado no ha sufrido ninguna modificación respecto a 2025 y sigue representando una dura prueba para los neumáticos, especialmente en lo que se refiere a las cargas laterales y las temperaturas de funcionamiento.
Estos son los motivos que han llevado a Pirelli a seleccionar los tres compuestos más duros de su gama. El C1 será el duro, el C2 será el medio y el C3 será el blando. Los equipos deberán prestar especial atención al elevado nivel de desgaste, sobre todo en el neumático delantero izquierdo.
Atención al graining
Grafico Pirelli, GP Qatar
Foto di: Pirelli
El circuito es especialmente exigente para los neumáticos debido a sus 16 curvas, la mayoría de ellas enlazadas y de alta velocidad. Esto somete a los neumáticos a esfuerzos constantes durante buena parte de la vuelta.
El asfalto presenta una rugosidad relativamente baja, pero sus elevadas temperaturas podrían favorecer la aparición de graining en todos los compuestos. En caso de producirse, este fenómeno aumentará el desgaste de los propios neumáticos.
Tandas de 27 vueltas: el límite impuesto
Grafico Pirelli, GP Qatar
Foto di: Pirelli
Como ya adelantó Motorsport.com la semana pasada, Pirelli ha decidido mantener un límite máximo de vueltas permitido para cada juego de neumáticos. Cada juego podrá utilizarse durante un máximo de 27 vueltas. Esto provocará inevitablemente que todos los pilotos tengan que realizar al menos dos paradas en boxes durante la carrera.
La introducción de este límite, como alternativa a otras medidas como el aumento de las presiones de funcionamiento, permitirá a los pilotos apretar más durante las tandas, reduciendo así la necesidad de gestionar el ritmo.
Sin embargo, el límite de 27 vueltas se ha incrementado respecto al año pasado porque la gama de neumáticos de 2026 cuenta con una estructura aún más reforzada y los monoplazas generan menos carga aerodinámica que los coches de efecto suelo que compitieron hasta finales de la pasada temporada.
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