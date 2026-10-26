Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Verstappen señala dos problemas recurrentes en Red Bull: "¡Deberíamos usar lenguaje de signos!"
Max Verstappen concluye que en Austin fallaron demasiados pequeños detalles y califica las salidas de Red Bull F1 de "una mierda constante", mientras que tanto él como Hadjar volvieron a sufrir problemas con la radio.
Ronald Vording
Publicado: 26 oct 2026, 8:03
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Max Verstappen logró su décimo podio de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Austin, el sexto consecutivo desde su accidente en Zandvoort. Se trata de una estadística impresionante, aunque no le bastó para sentirse satisfecho en el Circuito de las Américas.
El sábado, el tetracampeón parecía tener el ritmo necesario para hacerse con la pole —al menos a juzgar por su impresionante vuelta de la Q2—, pero perdió adherencia de forma inexplicable en la Q3. A juzgar por las sesiones de entrenamientos libres, su ritmo de carrera seguía pareciendo lo suficientemente bueno como para luchar por la victoria, pero, según Verstappen, fueron demasiadas las pequeñas cosas que salieron mal.
"Fue bastante frustrante, para ser sincero, simplemente no fue una carrera muy buena para nosotros", declaró Verstappen en la rueda de prensa posterior a la carrera.
Por qué la reciente fortaleza de Red Bull se convirtió en una debilidad en Austin
Esa frustración se debe, en parte, a problemas que llevan tiempo afectando a Red Bull y, en parte, a decisiones específicas de la carrera de Austin que, en última instancia, resultaron contraproducentes.
"En retrospectiva, claro, es muy fácil decirlo, pero por la razón que sea, los compuestos más blandos no han funcionado muy bien hoy. Además, creo que la forma en que hemos utilizado nuestros neumáticos ha sido errónea, en cuanto al orden de las tandas".
"Creo que, en un momento dado, quedó bastante claro que los que llevaban los compuestos más duros estaban encontrando mucho agarre, así que supongo que no reaccionamos realmente ante eso. Probablemente nos aferramos demasiado a nuestra convicción de las dos últimas carreras, en las que los compuestos más blandos fueron los más rápidos. Pero está claro que aquí eso no funcionó".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images
En los últimos fines de semana, ese había sido uno de los aspectos en los que la escudería de Milton Keynes marcaba la diferencia. El RB22 se había mostrado especialmente eficaz a la hora de gestionar los neumáticos más blandos y mantenerlos dentro del rango óptimo de funcionamiento, pero en Austin ocurrió justo lo contrario, tal y como también admitió el director del equipo, Laurent Mekies, tras la carrera.
Verstappen también se quejó por la radio del equipo de problemas relacionados con la unidad de potencia, a lo que el equipo respondió con algunas sugerencias sobre el freno motor.
"Aparte de la estrategia, tuvimos demasiados problemas con la unidad de potencia, cuyo comportamiento en las curvas era muy irregular. En cada vuelta y en cada curva, el comportamiento era diferente", afirmó Verstappen.
"No puedes coger el ritmo, no puedes conseguir ningún tipo de consistencia con el coche. Y además tuve una parada en boxes lenta, así que sí, hoy han sido demasiadas cosas las que simplemente no han salido bien".
Dos problemas recurrentes siguen afectando a Red Bull
Aunque los problemas de estrategia y de la unidad de potencia fueron específicos de la carrera de Texas, hay otros dos factores con los que el equipo de las bebidas energéticas ha estado sufriendo a lo largo del año: la comunicación por radio y las malas salidas. En cuanto a esto último, Verstappen explicó que su salida en Austin no fue tan mala, sino que simplemente se ajustó a la media de Red Bull este año, que ha estado constantemente por debajo del nivel esperado.
"No perdí ninguna posición, así que no fue tan malo. Es normal. Mi salida fue normal, simplemente una mierda constante", dijo Verstappen, sin terminar el taco para evitar ser sancionado durante la rueda de prensa de la FIA.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
Las comunicaciones por radio también se han convertido en un problema recurrente. En Singapur, su ingeniero de carrera habitual, Gianpiero Lambiase, no podía oír al multicampeón, lo que les obligó a recurrir a una comunicación codificada. Mekies afirmó posteriormente que Red Bull se estaba tomando el problema muy en serio y quería encontrar una "solución contundente", pero evidentemente aún no se había materializado en Austin.
En el Circuito de las Américas, extremadamente bacheado, tanto Isack Hadjar como Verstappen experimentaron problemas de comunicación con el equipo. En el caso de Verstappen, no podía oír a Tom Hart, que este fin de semana sustituía a su ingeniero para empezar a forjar su relación de trabajo de cara al futuro.
"No es la segunda vez. Ya van, no sé cuántas veces este año. ¡Quizá deberíamos empezar a comunicarnos en lenguaje de signos! Probablemente también sea más barato", bromeó Verstappen. "Pero sí, es un desastre. Es realmente frustrante, para ser sincero".
En conjunto, todos estos contratiempos hicieron que Red Bull no pudiera sacar todo el potencial del RB22 en Texas. Los miembros del equipo reconocen que Andrea Kimi Antonelli también llevó la delantera en cuanto a ritmo puro, aunque la frustración de Verstappen se debió principalmente al hecho de que Red Bull ni siquiera alcanzó el nivel al que aspiraba.
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