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Fórmula 1 GP de México
Qué necesita Antonelli para ser campeón de F1 el domingo que viene en México
Antonelli ha dado otro paso de gigante para proclamarse campeón del mundo de la F1 en México el próximo domingo. Las cuentas, muy sencillas.
Jose Carlos de Celis
Editado: 25 oct 2026, 22:48
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli hizo todo lo que estaba en su mano para proclamarse campeón del mundo de la F1 2026 en Austin, ganando el GP de Estados Unidos, pero se quedó cerca de cerrarlo matemáticamente, algo que hará en México si no hay una sorpresa grande. Y es que las combinaciones son sencillas para que Antonelli sea ya campeón en el Autodromo Hermanos Rodriguez. Veamos
¿Cómo sería campeón de la F1 2026 Antonelli en México?
- Será campeón si es 9º o mejor. Es decir, si gana la carrera, es 2º, 3º, 4º, 5º, 6º o 7º
- Será campeón si Russell y Hamilton no ganan, es decir, aunque uno de ellos sea 2º y Antonelli no puntúa
- Será campeón si Hamilton gana y él es 10º
Si se pueden disputar las carreras de Qatar y Abu Dhabi como la F1 defiende, quedarán cinco carreras y por tanto 125 puntos en juego (sin carreras sprint). Ahora, Antonelli saca 123 puntos a Russell y 124 a Hamilton, por lo que le basta sumar dos puntos para coronarse, de ahí que le valga ser noveno, ya que después de México quedarían 100 puntos en liza y incluso con victoria de Russell o Hamilton allí, ya no podrían alcanzarle.
En caso de empate de Antonelli con Russell o Hamilton, el italiano sería el campeón porque lleva más victorias que nadie, un total de 9, e incluso con pleno de Russell (que lleva tres) o de Hamilton (una) no le igualarían.
¿Qué pilotos pueden ser aún campeones de la F1 2026?
Hasta cinco pilotos llegaban aún con opciones matemáticas de título a Austin, pero Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris ya han quedado fuera de la lucha.
Pos Piloto Puntos 1º A. AntonelliMercedes 365 2º G. RussellMercedes 242 3º L. HamiltonFerrari 241 4º M. VerstappenRed Bull 236 5º C. LeclercFerrari 233
Había 139 entre Antonelli y el quinto antes de Austin, con 150 aún en juego antes de este gran premio. Pero Verstappen fue tercero, Leclerc segundo y Norris quinto, buenos resultados, pero tenían tan pocas posibilidades matemáticas que no les ha valido para seguir luchando.
Pero... ¿y si Antonelli ya fuera campeón sin saberlo? De hecho, lo habría sido tras Singapur hace dos semanas, y es que aunque F1 y FIA aseguren que se harán las carreras de Qatar y Abu Dhabi, la situación no está claro, y de cancelarse las dos, quedarían ya en juego solo 75 puntos. De hecho, si hubiera sustitución de una de las carreras, sería solo en Imola, y entonces quedarían 100 puntos en juego, por lo que Antonelli ya sería campeón también...
Eso sí, mucho más interesante está la lucha por la segunda plaza en pilotos... y la tercera en constructores.
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