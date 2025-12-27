Checo Pérez no se equivocó: su mensaje sobre sus sucesores de Red Bull se cumple

Tras su salida a finales de 2024 después de cuatro temporadas en Red Bull, Sergio Pérez nunca ha mostrado resentimiento. Muy consciente de lo que vivió en la escudería austriaca, pero también de lo que se esperaba de él, revela especialmente lo que le dijo a Christian Horner, entonces todavía director del equipo, cuando se enteró de que no sería renovado en 2025: "Muchas gracias por todo, y realmente lo siento por quien llegue después de mí, porque le va a resultar muy difícil".

El mexicano no se equivocó. Su sucesor, Liam Lawson, fue reemplazado después de solo dos Grandes Premios, y desde entonces, Yuki Tsunoda ni siquiera logró dar la impresión de poder hacerlo. El japonés será reemplazado en 2026 por Isack Hadjar.

Llegado en 2021, temporada en la que fue un segundo piloto a veces valioso junto a Max Verstappen en la conquista de su primer título mundial, Sergio Pérez ganó cinco Grandes Premios con los colores de Red Bull. Subió un total de 29 veces al podio durante las cuatro campañas con el equipo austriaco y asegura haber comprendido y aceptado rápidamente el lugar que le correspondía.

"No podía ir en contra del sistema".

Foto de: Red Bull Content Pool

"Supe desde el primer día que había que ser inteligente", explica. "Sabía cuál era mi papel, sabía que este proyecto se había desarrollado para Verstappen. Cuando llegué, empecé a ponerlos un poco nerviosos, pero sabía que había muchos intereses en juego y que no podía ir en contra del sistema."

"Lo que pasó en Red Bull, al final, sabía que era lo mejor que me podía pasar. Porque estar en Red Bull, en las condiciones que tuve, era extremadamente exigente. Y cualquier piloto que haya llegado o llegue seguirá enfrentándose a los mismos problemas, porque es un coche muy complejo de pilotar, con el que hay que adaptarse constantemente al estilo de Verstappen."

Recargado tras un año lejos de la F1, el piloto de 35 años regresará en 2026 con Cadillac, el undécimo equipo y nueva incorporación a la parrilla. De su experiencia en Red Bull, no se arrepiente ni critica nada, insistiendo en que conocía las reglas del juego. En cuanto al cuádruple campeón del mundo Max Verstappen, no le inspira más que respeto.

"Creo que se va a convertir en el mejor piloto de la historia de la F1, el proyecto Red Bull está construido para él", concluye Sergio Pérez. "Tenía que ser inteligente y pensar a largo plazo. Miren cómo han resultado las cosas: los pilotos no duran mucho [junto a Verstappen], y hoy en día, nadie recuerda que tenían un segundo piloto."

Con Luis Ramírez