Repaso a la F1 2025: Lawson se recupera tras su descenso de Red Bull

En lo que respecta a los cambios de pilotos despiadados, Red Bull se superó a sí mismo cuando despojó a Liam Lawson de su asiento en el RB21 junto a Max Verstappen después de solo dos fines de semana, aunque lamentables, en los que se estrelló en Melbourne, saliendo desde la 18ª posición de la parrilla, y se clasificó último tanto en la sprint como en la carrera larga de China.

Helmut Marko y Christian Horner consideraron que los dos pésimos fines de semana de Lawson en Australia y Shanghái fueron tan graves que su temporada amenazaba con salirse de control, mientras que el neozelandés argumentó que simplemente necesitaba mucho más tiempo en el coche, y que la falta de confianza en su propio estilo de pilotaje nunca fue el verdadero problema.

"Me hubiera gustado pensar que, con el tiempo adecuado, me habría hecho a la idea", reflexionó Lawson. "Dos carreras fueron... Sinceramente, ni siquiera las recuerdo. Pero este año han pasado muchas cosas que me han hecho mucho más fuerte".

Es comprensible que Lawson se sintiera perjudicado cuando fue sustituido por Yuki Tsunoda, pero el piloto de 23 años no tuvo tiempo para pensar en un descenso tan brutal, ya que se lanzó de cabeza a la siguiente carrera con su nuevo equipo, en Suzuka, el inicio de un periodo de 22 carreras junto al prometedor debutante Isack Hadjar. Fue una etapa decisiva para asegurar su futuro, mientras Red Bull reflexionaba sobre cuál de sus cinco pilotos (incluido el as de la F2 Arvid Lindblad) se quedaría fuera de los cuatro coches para 2026.

El paso de Liam Lawson por Red Bull Racing fue efímero. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

La ventaja de Hadjar sobre Lawson, al haber hecho la pretemporada completa y los dos primeros fines de semana en el mismo equipo, dio al francés una ventaja desde el principio. Y aunque demostró ser el más rápido de los dos a una vuelta, por un margen cada vez menor, Lawson logró encontrar una plataforma de rendimiento estable y poco a poco fue recuperando la forma necesaria para ganarse una estancia prolongada en Racing Bulls.

"Liam ha hecho un trabajo fantástico: se ha estabilizado a lo largo de la temporada, su ritmo de carrera es siempre muy fuerte", declaró en Abu Dhabi Peter Bayer, director general del equipo. Lawson ha disputado ya 35 grandes premios en F1, pero todavía no se ha permitido el lujo de completar una campaña completa para la misma escudería. La temporada 2026 le dará esa oportunidad, y con ella la oportunidad de disipar cualquier duda persistente sobre su capacidad de permanencia.

"Creo que hemos progresado mucho a lo largo del año", reflexionó. "Puedo decir con confianza que ahora estoy en una posición mucho más cómoda que antes, sobre todo cuando hice el cambio a principios de temporada".

"Obviamente, tienes que ponerte al día y, sí, a medida que avanzaba la temporada, me sentía mucho más cómodo. Desde el punto de vista de las estadísticas, es evidente que he mejorado mucho. Pero desde el punto de vista personal, hay cosas que siempre recordaré y de las que aprenderé".