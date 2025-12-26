Repaso a la F1 2025: Tsunoda se quiebra ante la oportunidad de Red Bull

Existe un patrón cuando los jóvenes de la academia de Red Bull ascienden al equipo principal: muestran confianza en que pueden triunfar donde otros fracasaron, y beben del cáliz envenenado. A la hora de elegir su alineación para 2025, los de Milton Keynes optaron por Liam Lawson en lugar de Yuki Tsunoda. Se creía que el novato neozelandés tenía más potencial, dado su prometedor rendimiento en sus etapas de cinco y seis grandes premios en Racing Bulls en las dos temporadas anteriores.

Pero Lawson sufrió tres eliminaciones en la Q1 en sus dos primeros grandes premios con Red Bull: 18º en Australia y 20º en las dos sesiones de Shanghái, circuitos donde no sumó ningún punto. El equipo decidió que ya había visto suficiente y le dio el puesto a Tsunoda, que había terminado sexto en la sprint de China con la escudería junior.

"La gente suele decir que los coches de Red Bull tienden a tener un gran agarre delantero. Personalmente, me encantan los monoplazas que giran agresivamente y, en el pasado, adapté mi estilo de conducción a ese tipo de configuración", así reaccionó al desafío.

"Tradicionalmente, los Racing Bulls tenían coches que subviraban un poco más, lo que supuso un reto para mí al principio, pero me acostumbré y acabó convirtiéndose en mi norma. Ahora, la clave será adaptarme de nuevo a las características de Red Bull, pero teniendo en cuenta mi experiencia pasada, no me preocupa demasiado".

Quizás debería haberle preocupado, sobre todo teniendo en cuenta que se subía a un coche nuevo a mitad de temporada. Tsunoda nunca igualó a Max Verstappen, y su déficit en clasificación fue de seis décimas de media, en condiciones de seco.

Tsunoda terminó a dos vueltas en Austria tras una de sus peores carreras de 2025. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Y es que fueron demasiadas veces, en un coche que estuvo a punto de ganar el campeonato de pilotos, en las que el japonés fue eliminado en la Q1: 10 exactamente, con otras nueve salidas en la Q2 a lo largo de 27 'qualys' en Red Bull.

Obviamente, esto le complicó la vida en las carreras, y Tsunoda sumó solo 30 puntos, mientras que Verstappen acumuló 385 en los mismos 22 grandes premios. Es bastante revelador que, a lo largo de 1.386 vueltas en 2025, Tsunoda sólo estuvo 230 entre las ocho primeras posiciones.

Algunos días fueron mejores que otros, ya que Tsunoda terminó sexto en Bakú y séptimo en Austin, pero esos picos máximos no fueron lo suficientemente altos como para que Red Bull pensara: 'Esta es la persona adecuada para el trabajo'. Y algunos de los momentos más bajos fueron impactantes, como la pésima carrera del nipón en el Red Bull Ring, en la que terminó doblado en dos ocasiones tras una colisión con Franco Colapinto.

No ayudó que el corredor de 25 años no pudiera explicar su falta de ritmo. El término "extraño" y sus sinónimos se pronunciaron con una consistencia preocupante en sus encuentros con los medios de comunicación.

Así que Red Bull hizo lo que Red Bull hace: Tsunoda fue degradado a un papel de reserva para 2026, con un impresionante Isack Hadjar subido a su asiento. Tsunoda ha prometido que este no es el final, y buscará demostrar que merece un puesto en la parrilla. Pero a estas alturas, su futuro puede estar fuera de su alcance.