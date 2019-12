La temporada 2019 de Sainz VI: mensaje enviado

Sainz pasó por cuarta vez en la temporada a la Q3, pero no pudo completar la clasificación que había deseado, tras un fallo en la curva 8 en su último intento de la ronda final. El madrileño, que clasificó 9º), reconoce que quiso tratar de acercarse a los Renault (4º y 7º) y se pasó de frenada. “Obviamente, no estoy muy contento porque hoy he fallado yo".