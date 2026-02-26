Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Red Bull F1 renueva con Oracle renueva: mucho más que un patrocinio

Fórmula 1
Red Bull F1 renueva con Oracle renueva: mucho más que un patrocinio

Moreira: "En las curvas rápidas aún puedo mejorar mucho"

MotoGP
GP de Tailandia
Moreira: "En las curvas rápidas aún puedo mejorar mucho"

¡Acuerdo sobre los motores de F1 2026! Se adelantará la medición en caliente

Fórmula 1
GP de Australia
¡Acuerdo sobre los motores de F1 2026! Se adelantará la medición en caliente

Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1

Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1

"El HANS me salvó el cuello", explica Luke Browning sobre su grave accidente

Super Formula
Pruebas en Suzuka
"El HANS me salvó el cuello", explica Luke Browning sobre su grave accidente

Dennis renueva con Andretti en la Fórmula E tras "considerar seriamente" más opciones

Fórmula E
ePrix de Yeda II
Dennis renueva con Andretti en la Fórmula E tras "considerar seriamente" más opciones

Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

WEC
Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

¿Se sigue premiando el talento puro del piloto con el reglamento de F1 de 2026?

Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¿Se sigue premiando el talento puro del piloto con el reglamento de F1 de 2026?
Noticias
Fórmula 1 GP de Australia

¡Acuerdo sobre los motores de F1 2026! Se adelantará la medición en caliente

La verificación en caliente de los motores en la F1 2026 se adelantará al 1 de junio con el consentimiento de todos los fabricantes de motores de la PUAC.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
George Russell, Mercedes

Una vez más, la primicia es de Motorsport Magazine, la revista alemana que destapó el caso de la relación de compresión del motor Mercedes. El inicio de la medición en caliente no tendrá lugar en agosto, como se había propuesto, sino antes, el 1 de junio

Mañana se hará oficial la decisión de la FIA, que luego será ratificada por el Consejo Mundial del Motor. Y a partir de 2027 se eliminará la verificación a temperatura ambiente, tal y como se establecía en la redacción original del reglamento técnico de 2026. 

Mercedes W17 senza cofano motore

Mercedes W17 sin capó

Foto de: AG Photo

Es evidente que Toto Wolff ha obtenido una gran victoria política frente a Honda, Ferrari, Audi y Red Bull. Recordemos que la marca de Milton Keynes, que inicialmente parecía estar orientada a apoyar la elección de la Mercedes, se unió a los demás fabricantes de motores para respaldar la solicitud de este cambio normativo, consciente de que su 6 cilindros no alcanzaría una relación de compresión de 18:1 como podían hacer los alemanes.

El hecho es que hubo una hábil persuasión moral por parte del promotor de la F1 para evitar que un nuevo y esperado ciclo normativo comenzara con quejas y amenazas de acudir a los tribunales.  

La FIA eliminaría la zona gris del reglamento, evitando que se insista en una solución que para algunos podría suponer como mucho una docena de CV y que para Mercedes no suponía más de dos o tres CV según Toto Wolff. En resumen, ¿hemos tenido un invierno de polémicas y discusiones por tan poco? ¿Una tormenta en un clásico vaso de agua? 

La idea es dar por zanjado el caso, pero Mercedes puede afrontar la temporada con el cabezal equipado con la microcámara adicional. Quizás no alcance una relación de compresión de 18:1, pero sí una muy cercana a la medida que desde el principio había indicado la revista Motorsport Magazine

También puedes leer:
Giorgio Ascanelli nel 2017 con Sebastian Vettel

Giorgio Ascanelli en 2017 con Sebastian Vettel

Foto de: Sutton Images

Lo que no se ha mencionado hasta ahora, pero que se convertirá en tema de debate en Australia, es la cuestión de los combustibles. Giorgio Ascanelli, refinado ingeniero de Fórmula 1 hasta los años 90 (sería reduccionista limitarlo al papel de ingeniero de pista de Ayrton Senna en 1993), con quien nos reunimos hace unos días, sentenció: "No se fabrican combustibles para los motores, sino que se fabrican motores para los combustibles". 

Y el razonamiento que hay detrás es sencillo, muy sencillo: ¿el motor Mercedes de 6 cilindros gana unos pocos CV gracias al aumento de la relación de compresión? Es posible, pero ¿en qué medida puede beneficiarse la unidad diseñada en Brixworth por Hywel Thomas de una gasolina pensada para una relación de compresión de 18:1, más o menos?  

Aquí es donde la química podría aportar otros 15-20 CV, ya que Petronas aún no había homologado su e-fuel. Y esos CV podrían ser realmente importantes, hasta el punto de poder renunciar a un poco de potencia en Australia (mapeo electrónico  para dar preferencia a la fiabilidad que, sobre todo con Andrea Kimi Antonelli, no había sido impecable en los test.

Mercedes, McLaren, Alpine y Williams tienen motivos para alegrarse. Las modificaciones de los demás se discutirán el año que viene. Red Bull, muy cautelosa en la segunda semana de pruebas en Bahrein, aprovechará la relación de compresión que le permitirá la unidad de potencia de Ben Hodgkinson, mientras que Ferrari, como ya hemos señalado, apostará por la rapidez del "turbo" y por unas valientes decisiones aerodinámicas. Audi parece haber entrado en la F1 con un motor bien concebido, mientras que Honda y Aston Martin tiene otros problemas que resolver antes de preocuparse por todo esto...

Relacionado:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1

Mejores comentarios

Más de
Franco Nugnes

El escape soplado del Ferrari F1 puede valer hasta medio segundo

Fórmula 1
Fórmula 1
El escape soplado del Ferrari F1 puede valer hasta medio segundo

Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica

Honda cambia sus aletas: la RC213V busca algo más que carga aerodinámica

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Honda cambia sus aletas: la RC213V busca algo más que carga aerodinámica

Últimas noticias

Red Bull F1 renueva con Oracle renueva: mucho más que un patrocinio

Fórmula 1
Red Bull F1 renueva con Oracle renueva: mucho más que un patrocinio

Moreira: "En las curvas rápidas aún puedo mejorar mucho"

MotoGP
GP de Tailandia
Moreira: "En las curvas rápidas aún puedo mejorar mucho"

¡Acuerdo sobre los motores de F1 2026! Se adelantará la medición en caliente

Fórmula 1
GP de Australia
¡Acuerdo sobre los motores de F1 2026! Se adelantará la medición en caliente

Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1

Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Carlos Sainz explica la clave de su fama como "piloto de equipo" en F1